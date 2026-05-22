Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais seguem até dia 2 de junho, em Porto Velho

Por João Albuquerque

Publicada em 22/05/2026 às 16h01

Oratória é um dos cursos ofertados no novo cronograma da educação profissional em Porto Velho, com inscrições abertas até 2 de junho

Mais um cronograma de cursos profissionalizantes presenciais acaba de ser lançado para atender estudantes e trabalhadores de Porto Velho. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até 2 de junho. Para se inscrever o candidato deve acessar o link disponibilizado no site da Instituição.

O critério de seleção é ordem de inscrição, garantido as vagas, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos. As aulas serão ministradas na Escola Técnica Estadual (Etec) e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros. Os alunos receberão certificado mediante a participação em todas as atividades e avaliações.

AVANÇOS ECONÔMICOS

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em qualificação de mão de obra beneficiam estudantes que estão em busca do primeiro emprego e trabalhadores que já estão na ativa. “Nos últimos anos, o estado vem registrando avanços econômicos e a formação profissional tem um importante papel nessa conquista”, destacou.

Muitos estudantes recorrem ao ensino profissionalizante para fortalecer o alicerce da carreira que quer construir. Angely Cristhine Coelho Avelino, de 17 anos, concilia as aulas do último ano do Ensino Médio com o curso técnico em Edificações, porque planeja fazer o curso universitário em Engenharia Civil. “Quero chegar ao mercado de trabalho com um vasto conhecimento e, por isso, estou sempre buscando novos conhecimentos”, argumentou a moradora do Bairro Lagoinha, na Capital.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, avalia que os alunos que se qualificam na instituição de ensino conseguem uma rápida inserção no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho busca cada vez mais quem está habilitado. “Ao se formar na educação profissional o formando fica apto para conquistar uma vaga de emprego ou abrir o próprio negócio”, destacou

CURSOS OFERTADOS

Etec

Operador de Drone

Fundamentos da Tecnologia da Informação

informática Aplicada

Planejamento, Recrutamento e Seleção

Oratória

Auxiliar Administrativo

Espanhol Básico

Polo Rio Branco

Atendimento ao Público

Contabilidade e Custos Logísticos

Informática Aplicada

Relações Humanas

Legislação e Relações Trabalhistas

Polo Flora Calheiros

Flores Gigantes

Artesanato em Papel – Origami

Excel do Básico ao Avançado

Informática Básica

Técnica de Limpeza e Conservação do Ambiente