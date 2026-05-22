Maldivas: Mergulhadores terão entrado em túnel errado e ficado sem ar

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 22/05/2026 às 15h54

Os cinco mergulhadores italianos, que perderam a vida em uma gruta subaquática nas Maldivas, podem ter sofrido um "erro de orientação". Estas são as primeiras conclusões apresentadas pelo mergulhadores finlandeses que participaram na recuperação dos corpos. A investigação continua.

O grupo desapareceu durante um mergulho à gruta de Thinwana Kandu. Os cinco mergulhadores tinham experiência e estavam participando em uma expedição. O guia da expedição foi a primeira morte confirmada, depois de o seu corpo ter vindo à superfície, no dia em que a expedição tinha começado. Os outros corpos foram recuperados esta semana.

A reconstituição realizada pelos investigadores da organização DAN Europe — especializada em segurança e medicina do mergulho — sugere que o grupo pode ter se desorientado durante a saída da caverna e acabou entrando em um túnel sem saída. A conclusão acontece depois de os especialistas finlandeses terem encontrado os corpos num corredor sem saída dentro do complexo subaquático.

"Dali não havia saída", explicou Laura Marroni, diretora executiva da organização, ao jornal italiano La Repubblica.

Segundo a especialista, a caverna começa com uma grande câmara naturalmente iluminada e com fundo arenoso. A partir desse ponto, estende-se um corredor com cerca de 30 metros de comprimento e três metros de largura que conduz a uma segunda câmara completamente escura.

Entre ambas existe um banco de areia que, ao entrar, pode ser atravessado com facilidade, mas que, durante o regresso, gera uma espécie de "ilusão da parede de areia". À esquerda desse banco existe outro túnel mais curto e sem saída.

Os corpos teriam sido encontrados neste segundo túnel, o que leva a crer que os mergulhadores teriam sido enganados pela falsa parede de areia, que os levou a seguir pela saída errada.

"Os corpos foram encontrados dentro daquele túnel, como se o tivessem confundido com o túnel correto", explicou Marroni.

O especialista salientou que, naquela profundidade e com cilindros de ar convencionais, os mergulhadores tinham apenas alguns minutos de margem de segurança dentro da segunda câmara. "Perceber que está no caminho errado e que resta pouco ar é assustador. Então você respira mais rápido e o suprimento diminui ainda mais."