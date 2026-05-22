Lar do Idoso será construído com estrutura moderna e humanizada para ampliar amparo à pessoa idosa em Rondônia

Por Vanessa Moura

Publicada em 22/05/2026 às 16h07

A Capital de Rondônia se prepara para ter um novo espaço para acolher e cuidar dos idosos. A assinatura da ordem de serviço para construção do novo Lar do Idoso foi realizada na quinta-feira (21), no Bairro Costa e Silva, em Porto Velho. O governo de Rondônia anunciou que o investimento é de mais de R$ 13 milhões em uma estrutura moderna e humanizada.

O que hoje é um canteiro de obras, no prazo de um ano, serão 10 blocos com estrutura completa para se transformar em um lar acolhedor e digno para idosos. O entusiasmo e a expectativa de um futuro melhor para a pessoa idosa, com dias felizes e repletos de assistência e carinho, marcaram a assinatura da Ordem de Serviço.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o novo ambiente representa o avanço no cuidado a pessoa idosa no estado, que já prestava esse serviço na Casa de Ancião Vicente de Paula, com capacidade para até 29 idosos. ‘‘O novo Lar do Idoso irá trazer mais dignidade, conforto, mais vagas e qualidade de vida aos idosos, pessoas que dedicaram suas vidas a contribuir com Rondônia, trabalharam muito e terão um novo espaço para garantir o bem-estar deles. Desejo que seja um espaço agradável, de convivência, atividades, atendimentos e dias felizes”, evidenciou.

Assinatura da Ordem de Serviço para construção do novo Lar do Idoso, que terá capacidade para acolher até 80 idosos

ACOLHIMENTO

A Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) explica que o local será destinado à moradia coletiva de pessoas com idade superior a 60 anos em situação de risco e vulnerabilidade social, que não têm familiares que possam ampará-las, com o objetivo de garantir que as necessidades de moradia, alimentação, segurança, saúde e convivência social sejam garantidas.

A secretária da Seas, Luana Rocha, informou que o local terá capacidade para atender até 80 idosos. ‘‘Não se trata de um local onde os idosos irão ficar confinados entre paredes, mas de um lar com o que há de melhor. Essa iniciativa foi sonhada para ser um lar de verdade. Será um ambiente para que eles se sintam acolhidos, protegidos e, acima de tudo, vivam com qualidade. É um projeto planejado para oferecer um convívio alegre, saúde, atividades físicas e de lazer, uma assistência social completa e eficiente”, ressaltou.

ESTRUTURA

De acordo com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), o projeto contempla ambientes acolhedores e completos para atender às necessidades da pessoa idosa, entre eles alojamento masculino e feminino, refeitório, quartos de descanso, ambulatório, consultório médico e odontológico, sala para laboratório de informática e uma sala de descompressão, que é um espaço de convivência para impulsionar a socialização.

A obra tem prazo de execução de 360 dias

Haverá no bloco de convivência com piscina coberta, sala de televisão, duas salas de reabilitação, uma sala de terapia ocupacional e áreas de apoio. O ambiente também contará com sala de atendimento psicossocial, capela, sala para equipe multidisciplinar e salas de apoio.

O espaço também contará com:

Área de academia ao ar livre;

Áreas de praças;

Bosque de passeio;

Área aberta para banho de sol;

Jardins em todo o terreno; e

Redário.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, destacou que, mais do que tijolo e concreto, essa nova obra do governo de Rondônia representa respeito aos idosos. ‘‘Foi desprendido um recurso significativo para fazer essa obra, são mais de R$ 13 milhões para acolher os idosos com dignidade. Essa obra traz carinho e cuidado. A Seosp irá acompanhar de perto, evidenciando a responsabilidade da entrega conforme o cronograma. Estamos para entrar no período de estiagem, o que favorece a intensificação das frentes de trabalho, para dar ritmo e solidez ao novo Lar dos Idosos.”