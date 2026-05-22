Alero no Agro: primeira PC de Castanheiras irá ajudar no desenvolvimento da agricultura familiar

Por Isabela Gomes

Publicada em 22/05/2026 às 16h04

A chegada da primeira escavadeira hidráulica de Castanheiras passou a ampliar a capacidade de atendimento da prefeitura aos produtores rurais do município. O maquinário, adquirido com R$ 800 mil em emenda parlamentar do deputado estadual Cássio Gois (PSD), integra a estrutura pública municipal e será usado em ações voltadas à agricultura, obras e manutenção das estradas rurais.



Durante visita da equipe da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) ao município, dentro da série especial Alero no Agro, o prefeito Cícero Godoi (PP) e o chefe de gabinete Fredimar Antonelo destacaram que o equipamento deve fortalecer serviços que já são oferecidos aos produtores, como o Programa Porteira Adentro.



A proposta do programa é apoiar o agricultor dentro da propriedade, com serviços que auxiliam na produção, no preparo do solo, na correção de áreas, no plantio, na colheita e em outras demandas ligadas à atividade rural. Com a nova escavadeira, a Prefeitura passa a contar com um equipamento de maior porte para executar serviços que antes dependiam de máquinas menores ou de apoio externo.

Segundo Cícero Godoi, a diferença está principalmente no rendimento do trabalho. “Aquele serviço que você faz com uma retroescavadeira e leva um dia, ela faz em duas horas. O serviço rende muito mais pelo porte da máquina”, afirmou o prefeito.



Além do atendimento nas propriedades, a escavadeira também deve auxiliar na recuperação de estradas, substituição de bueiros, correção de pontos danificados pelas chuvas e manutenção de acessos usados para o escoamento da produção. Em períodos de inverno amazônico, quando pontes, tubos e trechos de rodovias vicinais podem ser comprometidos, a máquina permitirá uma resposta mais rápida do poder público.



O prefeito explicou que, em anos anteriores, o município precisou recorrer a outros órgãos para resolver situações emergenciais, principalmente quando bueiros eram danificados e comunidades ficavam com o acesso prejudicado. Com a escavadeira na frota municipal, a expectativa é reduzir a dependência de apoio externo e acelerar os serviços.



O equipamento também poderá ser usado em demandas produtivas, como escavações autorizadas, apoio à piscicultura e outras ações dentro das propriedades, desde que sejam respeitadas as normas ambientais. De acordo com a Prefeitura, os pedidos passam por análise da Secretaria Municipal de Agricultura, que verifica a documentação e a regularidade da solicitação antes da execução do serviço.



A estrutura da Prefeitura já atende centenas de produtores rurais ao longo do ano, com tratores, caminhões e implementos agrícolas usados no apoio à agricultura familiar. Com a chegada da escavadeira, esse atendimento ganha reforço para serviços que exigem maior força operacional e menor tempo de execução.



Para garantir o deslocamento da máquina, a Prefeitura também adquiriu, com recursos próprios, um caminhão prancha avaliado em mais de R$ 900 mil. O veículo será usado para transportar a escavadeira e outros equipamentos pesados, como tratores, carregadeiras e maquinários que precisem ser levados para manutenção ou para atendimento nas comunidades.



A iniciativa mostra como o investimento público pode chegar de forma concreta ao campo. Em Castanheiras, a emenda destinada pela Assembleia Legislativa contribui para fortalecer a estrutura municipal, melhorar o atendimento aos pequenos produtores e garantir mais agilidade nos serviços que interferem diretamente na produção rural.

Alero no Agro

A reportagem integra a série especial Alero no Agro, produzida pela Assembleia Legislativa de Rondônia no período que antecede a 13ª Rondônia Rural Show Internacional. As matérias destacam ações, investimentos e histórias que mostram a presença do Parlamento no fortalecimento da agricultura e do setor produtivo em Rondônia.