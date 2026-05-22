Prova de seleção para diretores e vice-diretores acontece neste domingo

Por Meiry Santos

Publicada em 22/05/2026 às 16h00

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), reforça aos candidatos inscritos no processo de seleção para Diretores e Vice-Diretores da rede municipal de ensino que a prova será realizada no próximo domingo, dia 24 de maio de 2026, no Instituto de Educação Estadual Carmela Dutra, localizado na Avenida Farquar, nº 1913, bairro Arigolândia.

Os portões serão abertos às 8h e fechados impreterivelmente às 9h. A aplicação da prova terá início às 9h20 e seguirá até às 12h20. A organização orienta que os candidatos cheguem com antecedência para evitar transtornos.

A saída dos participantes será permitida a partir das 10h20 para quem optar por não levar o caderno de provas e, a partir das 11h20, para aqueles que desejarem sair com o material.

Foram inscritos 248 candidatos e disponibilizadas 102 vagas em unidades escolares.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destacou a importância do processo para o fortalecimento da gestão escolar no município. “Esse processo representa mais um passo no fortalecimento da educação municipal, valorizando profissionais preparados, comprometidos e dispostos a contribuir com uma gestão cada vez mais eficiente e humanizada nas nossas escolas. Desejo tranquilidade, confiança e sucesso a todos os candidatos que vêm se dedicando para esse momento tão importante”, afirmou o secretário.

O prefeito Léo Moraes também ressaltou a relevância da seleção para garantir avanços na qualidade do ensino municipal. “Estamos investindo em uma educação cada vez mais forte, com gestores capacitados e comprometidos com o desenvolvimento dos nossos alunos. Esse processo seletivo reforça a valorização da meritocracia, da transparência e da eficiência na gestão das nossas escolas”, destacou.

A diretora do Departamento de Gestão Escolar, Mirian Pereira da Silva, também desejou uma excelente prova aos participantes e reforçou a importância da dedicação e do compromisso de cada candidato ao longo da preparação.