Nicole Bahls realiza transplante capilar após alopecia e comemora

Por POP Mais

Publicada em 22/05/2026 às 16h17

A influenciadora e apresentadora Nicole Bahls, de 40 anos, revelou que passou recentemente por um transplante capilar para tratar um quadro de alopecia androgenética. O procedimento foi realizado sem a necessidade de raspar os fios, utilizando a técnica conhecida como “No Shave”.

Em vídeo publicado nas redes sociais pelo médico responsável, Renan Brigante, Nicole explicou que a decisão foi motivada pelo desconforto com a linha frontal do cabelo, especialmente por conta das exigências do trabalho diante das câmeras.

“Vai ficar com o rosto mais feminino, poder fazer vários rabos de cavalo, penteados. Com certeza, daqui a cinco meses, vou ficar muito mais feliz e mais cabeluda”, afirmou a influenciadora durante o depoimento.

Nicole contou ainda que a proporção da testa era algo que a incomodava há bastante tempo, principalmente na hora de fazer penteados presos.

“O que me incomodava muito no meu trabalho, às vezes, preciso fazer penteado, rabo de cavalo e não me sentia à vontade, porque parecia que a testa estava um pouco grande”, relatou.

Segundo o médico Renan Brigante, o procedimento teve como foco remodelar a linha frontal do couro cabeludo, preservando a aparência natural da paciente. A escolha pela técnica “No Shave” permitiu que Nicole mantivesse sua rotina profissional sem mudanças drásticas no visual durante a recuperação.

“A escolha foi pela técnica No Shave justamente para permitir que ela seguisse com seus compromissos normalmente, sem precisar raspar o cabelo e sem deixar evidente a realização do procedimento”, explicou o especialista.