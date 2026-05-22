Virginia posta vídeo com óculos de R$ 40 mil para tirar foco de polêmica

Por FABÍOLA REIPERT/ R7

Publicada em 22/05/2026 às 16h25

Cortina de fumaça ou apenas coincidência? Depois de virar assunto nas redes por publicar um vídeo beijando um macaco durante um passeio no zoológico em Dubai, Virginia Fonseca reapareceu ostentando um óculos avaliado em cerca de R$ 40 mil. A postagem rapidamente chamou atenção e dividiu opiniões entre os internautas.

A polêmica ganhou força por conta das comparações envolvendo o ex-namorado, Vini Jr., e muita gente acusou a "influenciadora" de racismo. Virginia afirmou que não teve intenção de ofender ninguém, mas o assunto segue rendendo nas redes e cada nova publicação da apresentadora acaba sendo vista como possível tentativa de mudar o foco da crise.