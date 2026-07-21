Marinha desmobiliza hospital de campanha montado na Venezuela

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 21/07/2026 às 16h21

O governo brasileiro desmobilizou o hospital de campanha montado na Venezuela em apoio às vítimas dos terremotos que atingiram o país no final de junho e deixaram mais de 5,2 mil mortos, na última contagem oficial. Ao longo do período de apoio do hospital, administrado pela Marinha do Brasil, foram realizados 2.695 atendimentos.

Ao todo, foram 1.764 atendimentos em clínica geral, em casos como dor de cabeça, pressão alta, náuseas e desidratação; 356 em ortopedia para traumatologia, lesões, dores articulares e musculares; 303 atendimentos em pediatria; 257 para tratamento psicossocial em diagnósticos relacionados à saúde mental e estresse agudo, e 15 cirurgias.

Parte dos 102 militares e de equipamentos utilizados no hospital de campanha, instalado na cidade de La Guaira, já retornaram ao Brasil em voos da Força Aérea Brasileira (FAB). O restante do pessoal e material chegaram na manhã desta terça-feira (21), no Rio de Janeiro.

No dia 24 de junho, terremotos de 7,2 e 7,5 na escala Richter, de força muito destrutiva, ocorreram com menos de um minuto de intervalo e causaram milhares de desabamentos em diversas regiões do país. As áreas mais afetadas foram La Guaíra e Caracas.

O drama vivido no país vizinho motivou a solidariedade mundo afora. Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido, entre outros, enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.