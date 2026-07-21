Aberta seleção por transferência para cursos de graduação no Campus Colorado do Oeste

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 21/07/2026 às 16h10

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, abriu inscrições para a transferência de estudantes entre cursos de graduação. A seleção é para o preenchimento das vagas remanescentes, com ingresso no 2º semestre letivo de 2026. As vagas são destinadas a quem já está matriculado em curso de graduação no IFRO ou em outra instituição pública de ensino superior e deseja mudar para um curso de área afim. A inscrição vai até 23 de julho.

Há um total de 15 vagas distribuídas em três cursos de graduação presenciais, sendo que esse número pode aumentar caso surjam novas vagas ociosas e não haja prejuízo acadêmico para a sequência do semestre letivo. É possível se candidatar para apenas um dos cursos. A lista de vagas em cada curso é a seguinte:

Bacharelado em Engenharia Agronômica: Há 5 vagas. O curso é presencial, com aulas no período integral (manhã e tarde) e duração de 5 anos.

Bacharelado em Zootecnia: Há 5 vagas. O curso é presencial, com aulas no período integral (manhã e tarde) e duração de 5 anos.

Licenciatura em Ciências Biológicas: Há 5 vagas. O curso é presencial, com aulas no período noturno e duração de 4 anos.

A inscrição para a seleção é on-line e gratuita, através do e-mail [email protected]. O prazo de inscrição vai do dia 20 até 23/7/2026. Na inscrição, o candidato deverá enviar o formulário preenchido e documentos, conforme detalhado no Edital 30/2026/COL, em que consta a relação de documentos necessários.

Podem participar da seleção quem já está matriculado em graduação de instituição pública em cursos de mesma área ou em área específica afim, conforme o manual de classificação de cursos disponível no Edital. Quem estiver matriculado no IFRO Campus Colorado do Oeste deve se inscrever como “Transferência Interna”. Já quem estiver matriculado em outras Instituições Públicas de Ensino Superior deve se inscrever como “Transferência Externa”.

A classificação será por análise documental com base nos critérios de pontuação estabelecidos no edital. O resultado preliminar deve ser publicado em 27 de julho. A primeira convocação para matrícula/transferência será em 29 de julho.

As aulas do período letivo 2026/2 do Campus Colorado do Oeste já terão começado em 21 de julho. Dessa forma, assim que confirmada a matrícula, estudantes devem seguir as orientações da Coordenação de Registros Acadêmicos e Coordenação de Curso sobre frequência nas disciplinas, aproveitamento de estudos e eventuais adequações aos componentes curriculares do curso escolhido.

Todos os detalhes da seleção estão disponíveis no edital, que regulamenta o processo. Em caso de dúvidas, entrar em contato via e-mail [email protected]

Leia o Edital 30/2026/COL na íntegra e acompanhe as publicações acessando este link: https://bit.ly/ifrocol-2026-30