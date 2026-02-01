TCE de Rondônia reforça capacidade institucional com posse de novo conselheiro nesta quarta-feira (22/7)

Por TCE-RO

Publicada em 21/07/2026 às 17h01

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) realizará, nesta quarta-feira (22/7), às 9 horas, a posse de Omar Pires Dias como novo conselheiro da Corte. A cerimônia ocorrerá em sessão solene especial do Pleno, no auditório da Instituição.

A chegada do novo conselheiro fortalece a atuação do Tribunal no acompanhamento das políticas públicas e no aprimoramento da fiscalização dos recursos públicos, contribuindo para a missão institucional de gerar valor à sociedade por meio do controle externo.

Omar Dias passa a integrar o colegiado em uma vaga constitucionalmente destinada à carreira de Conselheiro-Substituto, ocupada anteriormente pelo conselheiro Valdivino Crispim de Souza.

Sua escolha seguiu o rito previsto na legislação, com indicação pelo governador do Estado a partir de lista dúplice elaborada pelo Tribunal e aprovação unânime pela Assembleia Legislativa de Rondônia.

EXPERIÊNCIA VOLTADA AO CONTROLE E À GESTÃO PÚBLICA

Natural de Porto Velho, Omar Pires Dias reúne sólida formação acadêmica e ampla trajetória profissional voltada à administração pública, ao controle governamental e à gestão de recursos públicos.

Mestre em Ciências Contábeis, especialista em Docência do Ensino Superior, Planejamento Estratégico e Qualidade, é graduado em Ciências Contábeis e Direito.

Ao longo da carreira, atuou como professor universitário, autor de publicações técnicas e profissional dedicado a temas como contabilidade pública, finanças, planejamento, orçamento, governança, gestão e responsabilidade fiscal.

Desde 1995, constrói sua trajetória no Tribunal de Contas de Rondônia, onde exerceu o cargo de Auditor de Controle Externo por 15 anos.

Em 2011, foi aprovado em concurso público de provas e títulos para Conselheiro-Substituto, função que desempenhou por mais de uma década e meia.

Sua experiência acumulada ao longo de mais de 30 anos de atuação no setor público representa um importante ativo institucional para o fortalecimento das ações de fiscalização, orientação e indução de melhorias na gestão pública, em benefício direto dos cidadãos rondonienses.