Milton Nascimento tem alta e deixa hospital depois de cinco dias

Por Agência Brasil

Publicada em 21/07/2026 às 16h26

O cantor e compositor Milton Nascimento teve alta e deixou o hospital depois de cinco dias. O artista de 83 anos estava internado desde a última quinta-feira (16) para tratar uma pneumonia.

A confirmação da alta foi feita nesta terça-feira (21) pelo filho dele, o empresário artístico Augusto Nascimento, por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos”, diz a mensagem.