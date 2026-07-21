Distrito de Rio Branco recebe ações itinerantes de serviços públicos neste fim de semana

Por ascom

Publicada em 21/07/2026 às 16h23

Nos dias 18 e 19 de julho, os cidadãos do distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré, tiveram a oportunidade de emitir documentos, receber orientações jurídicas e participar de diversos atendimentos de saúde e serviços sociais durante a realização de ações itinerantes de serviços públicos. Ao total, foram contabilizados 1.547 atendimentos, garantindo à população acesso facilitado a serviços essenciais.

Já neste fim de semana (25 e 26 de julho), será a vez da população do distrito de Rio Branco, em Campo Novo de Rondônia, receber esses serviços. Os moradores terão acesso à solicitação de benefícios previdenciários, emissão e regularização de documentos, consultas com profissionais de saúde, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, atendimento psicológico, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, além de diversos outros serviços.

Os atendimentos serão realizados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ruth Rocha, localizada na Rua Castro Alves, s/n. No sábado (25), os atendimentos ocorrerão das 8h às 16h, e no domingo (26), das 8h às 12h. No local, a população poderá acessar uma ampla rede de serviços e ações voltadas à promoção da cidadania.