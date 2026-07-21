Vini Jr. surpreende e exibe novo rosto após harmonização facial
Por R7
Publicada em 21/07/2026 às 16h09
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Vinicius Júnior, de 26 anos, voltou ao Brasil após passar uma temporada na Europa, depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira (20). O atacante do Real Madrid fez sua primeira aparição pública ao lado de Virginia Fonseca, de 27 anos, confirmando a retomada do relacionamento dos dois, encerrado em maio deste ano.

O casal marcou presença na inauguração da academia WeGym, empreendimento da influenciadora em Goiânia. No entanto, além da presença ao lado de Virginia, um detalhe chamou a atenção dos fãs: a mudança no visual do jogador.

Virginia Fonseca acompanhou Vini Jr. durante a visita ao consultório, assim como Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra da influenciadora, que comentou a publicação com a frase: “Energia boa”.

Nas redes sociais, a mudança no visual do jogador dividiu opiniões, mas recebeu diversos elogios . “Já está na hora da gente falar sobre como o Vini está ficando bonitão”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter. “Virginia está mudando demais nosso menino”, brincou outro. “Mudou bastante. Gostei do resultado”, opinou um terceiro. 

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