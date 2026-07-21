Carolina Dieckmmann presta tributo à Preta Gil: 

Por IG

Publicada em 21/07/2026 às 16h14

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, emocionou os seguidores nesta terça-feira (21) ao prestar uma homenagem à cantora Preta Gil, morta há um ano após uma batalha contra o câncer. Nos stories do Instagram, a atriz apareceu usando uma camiseta transformada em vestido estampada com o rosto da amiga, considerada uma das pessoas mais importantes de sua vida.

Além da publicação temporária, Carolina também compartilhou um carrossel no feed com registros de diferentes momentos ao lado de Preta. Na legenda, escreveu um longo texto em que relembrou a ausência da cantora e refletiu sobre o luto.

"Um ano que sua alegria virou lembrança; como pode? (...) Um ano que te vejo no sol, nas borboletas amarelas, e no fundo do meu coração. Tô com saudade, Preta. E cada vez vai ser mais, eu já sei. Sempre te amei até depois do fim", declarou a atriz.

A publicação rapidamente reuniu comentários de amigos e admiradores. Mariana Ximenes escreveu: "Muito amor, Carol".

Dadá Coelho também deixou uma mensagem de apoio à atriz, destacando a força da amizade entre as duas: "Não consigo dimensionar sua dor. E essa dor sem tamanho fica, mas, um dia de cada vez, vai dando lugar a muitas lembranças alegres", comentou a apresentadora. Flor Gil, sobrinha de Preta, resumiu o sentimento ao escrever: "O amor eterno".

Debora Bloch, Luciano Huck, Eliana, Miguel Falabella, Ingrid Guimarães e outros famosos também reagiram à homenagem com mensagens carinhosas e emojis.

Documentário relembrou momentos difíceis

A homenagem acontece um dia após a exibição do documentário "Preta – Eu Não Ando Só", exibido pela TV Globo nesta última segunda-feira (20). A produção trouxe depoimentos emocionantes de amigos próximos da cantora sobre os desafios enfrentados durante o tratamento contra o câncer.

Entre os relatos, Carolina Dieckmmann falou sobre o impacto do fim do casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy em meio à luta contra a doença. A cantora revelou, em 2023, ter sido traída pelo então marido durante o tratamento contra um câncer no intestino.

"A doença da Preta tem um agravante muito grande, que eu nem consigo dizer o tamanho, que foi vir junto com o fim do casamento do jeito que foi. Eu acho que, naquele momento, foi a porrada maior do câncer", afirmou Carolina no documentário.