SEDAM realiza nova etapa de capacitação para fortalecer a elaboração dos Planos Municipais de Prevenção às Queimadas

Por Secom

Publicada em 21/07/2026 às 16h42

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (CEAM), realiza mais uma etapa da capacitação destinada aos municípios rondonienses para a elaboração dos Planos Municipais de Prevenção às Queimadas, Incêndios Florestais e Desmatamento. A ação conta com a parceria executora da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA), fortalecendo a integração entre o Governo do Estado e os municípios na construção de estratégias voltadas à prevenção e ao enfrentamento dos incêndios florestais, das queimadas e do desmatamento.

A iniciativa integra as ações do Governo de Rondônia para fortalecer a gestão ambiental, ampliar a atuação preventiva e incentivar o planejamento integrado entre Estado e municípios, promovendo a construção de instrumentos que orientem as ações de prevenção, monitoramento, resposta e educação ambiental em cada município.

Nesta etapa, a capacitação atende representantes das regiões Central e Vale do Jamari, reunindo gestores, secretários municipais, técnicos e demais profissionais envolvidos na pauta ambiental para o alinhamento de estratégias, compartilhamento de conhecimentos técnicos e elaboração dos planos de ação municipais.

Participam desta edição os municípios de Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Mirante da Serra, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Rio Crespo, Teixeirópolis, Urupá e Vale do Paraíso.

Durante a programação, os participantes recebem orientações sobre diagnóstico ambiental, identificação de áreas prioritárias, planejamento de ações preventivas, educação ambiental, mobilização social, responsabilidades institucionais e elaboração dos planos municipais, respeitando as características e os desafios de cada realidade local.

A ação reafirma o compromisso do Governo de Rondônia, por meio da SEDAM e da CEAM, em parceria com a ANAMMA, de fortalecer a gestão ambiental municipal, ampliar a cooperação entre os entes públicos e promover políticas públicas voltadas à prevenção das queimadas, dos incêndios florestais e do desmatamento, contribuindo para a conservação dos recursos naturais e para o desenvolvimento sustentável do estado.