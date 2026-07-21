Após treta, Luana Piovani leva Carlinhos Maia para o cemitério

Por IG

Publicada em 21/07/2026 às 16h17

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais ao comentar sobre o empresário e influenciador Carlinhos Maia. Sem papas na língua, a atriz voltou a criticar a divulgação de casas de apostas, as chamadas bets, e ainda mandou um recado ao influenciador, que não deixou a declaração sem resposta.

Para quem não acompanhou, a confusão começou quando Luana Piovani compartilhou um vídeo com críticas a Carlinhos Maia por sua relação com as casas de apostas. Em seguida, a atriz fez questão de marcar o influenciador na publicação e ainda acrescentou uma figurinha de cocô, o que aumentou a repercussão nas redes sociais.

Entretanto, assim como a atriz, o influenciador não é conhecido por ficar quieto. Ele também usou as redes sociais para responder à intérprete. Carlinhos Maia a chamou de “galega azeda”, “mulher doida” e ainda disse que ela fuma maconha, mas vive estressada. O que, em sua visão, não faz o menor sentido.