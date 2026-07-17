Disputa acirrada ao Governo de Rondônia; CAERD, Heuro e a sucessão; e o prejuízo dos pedágios

Por Sérgio Pires

Publicada em 17/07/2026 às 09h00

CADA UM PENSANDO EM SI. E O BRASIL TEM TODAS AS CHANCES DE CONTINUAR CAMINHANDO CÉLERE PARA O ABISMO

O que está acontecendo com o Brasil? Enquanto o governo Lula gasta milhões, quiçá bilhões em propaganda para a reeleição, inaugurando pontes que não existem e transposição do São Francisco feita com um contêiner e não um túnel definitivo, os opositores se dividem. Estão loucos para entregar, de bandeja, um quarto mandato para o atual governo, aquele que está destroçando nosso país.

Tudo começou com a imposição do ex-presidente Jair Bolsonaro em apontar seu filho Flávio como o único com seu apoio, para enfrentar Lula. Nomes de peso na política nacional, claramente prontos para derrotar o petista, como Ronaldo Caiado, principalmente, mas também Romeu Zema, foram descartados nesta decisão vinda de cima.

Se Flávio não tivesse se envolvido em suspeitas, como uma ligação direta com o banqueiro Daniel Vorcaro e todo o centro-direita se unisse a ele, poderia ter sim chances reais. Mas, neste momento, praticamente todas as pesquisas (e nem todas são tendenciosas) apontam que, se a eleição fosse hoje, Lula venceria o filho do Presidente por uma margem mínima de cinco pontos.

Enquanto isso, uma pesquisa que apontou que o único antagonista do lulismo, que poderia confrontá-lo num segundo turno seria Caiado, está sendo ignorada. Cada um dos concorrentes do centro, da direita e da extrema direita, estão preocupados com o próprio umbigo, com seus projetos, mas não, verdadeiramente, com o Brasil.

Ora, se Caiado pode derrotar Lula, porque não dar a ele a possibilidade de ter o apoio de todos que não querem que o Brasil continue caminhando, célere, em direção ao abismo?

Ou seja, parece que a prioridade nada tem a ver com salvar nosso país das garras do “socialismo” (porque agora “eles” vendem a ideia de que o comunismo não existe mais e os otários acreditam!) que está colocando os brasileiros num caminho sem volta rumo à calamidade.

As pesquisas, em sua maioria, têm sido claras: contra Flávio Bolsonaro, Lula vence de novo. A menos que todas elas estejam erradas e só as que são divulgadas por partidários bolsonaristas nas redes sociais estejam certas, Lula pode começar a encomendar o terno da posse para mais um mandato.

Os brasileiros de bem têm uma oportunidade raríssima de transformar nosso país, de retorná-lo ao mundo do desenvolvimento e da pacificação; da guerra contra a corrupção desenfreada; de dedetizar a podridão que corre sob nossos pés e fazer voltar o Judiciário, em todas as suas instâncias, às suas verdadeiras, sagradas e fundamentais missões.

Depois da derrota, um irá apontar o dedo ao outro, eximindo a si mesmo da sua culpa. Enquanto isso, a população brasileira, em sua maioria, continuará sob o tacão de um governo e de uma estrutura política incompetentes e corruptos.

Ainda há tempo, mas ele é cada vez menor!

NOVA PESQUISA MANTÉM MARCOS ROGÉRIO NA LIDERANÇA AO GOVERNO, MAS ADAILTON FÚRIA SE APROXIMA

Os números deixam claro: a disputa ao Governo de Rondônia será muito acirrada e pode ser decidida na 25ª hora, ou seja, nos detalhes. Marcos Rogério continua liderando a corrida, mas seu principal adversário, Adailton Fúria, está cada vez mais perto.

Pesquisa Real Time/Big Data, uma das poucas que ainda se pode confiar, apresentou nesta quarta-feira resultado para a disputa pelo governo de Rondônia, com números que indicam proximidade verdadeira com o momento da eleição. Nela, o senador Marcos Rogério mantém a liderança da disputa tanto para o primeiro quanto para o segundo turnos.

Para o primeiro turno, na pesquisa estimulada, Rogério aparece com 36 por cento das intenções de voto. Adailton Fúria vem logo atrás, com 28 pontos percentuais. Hildon Chaves está em terceiro, com 13 por cento e o representante do PT, Expedito Netto, já chega aos 10 por cento.

Pedro Abib, do MDB; Samuel Costa, do PSB e Luiz Teodoro, do Psol, têm menos de 1 por cento, segundo a Real Time/Big Data.

Marcos Rogério também aparece em primeiro para o segundo turno, segundo a fotografia deste momento, captada em Rondônia. Contra Fúria, ele venceria com 44 a 40 por cento. Contra Hildon Chaves, ganharia de 51 a 28 por cento.

Se a eleição fosse hoje, portanto, Marcos Rogério venceria nos dois turnos. Mas é sempre bom lembrar que a campanha oficial sequer começou.

A pesquisa Real Time foi registrada no TSE sob o número RO/ 04369/2026.

CONVENÇÕES: PSB SE REÚNE NO DIA 20 E O MDB OFICIALIZA SUAS CANDIDATURAS CINCO DIAS DEPOIS

A curta campanha eleitoral deste ano começa a entrar na reta final em poucos dias. Exatamente em uma semana, podem começar as convenções, que vão oficializar as candidaturas e, só após elas estarem definidas, é que os bilhões do orçamento do Fundo Eleitoral começará a cair em bolsos sempre ávidos por dinheiro público.

O primeiro partido a confirmar sua convenção foi o PSB, que lançou Samuel Costa ao Governo e o Sargento PM Machado como vice. O encontro oficial será realizado entre às 15 e 18 horas na sede do partido, na avenida Calama, 1974, no São João Bosco.

Cinco dias depois, embora ainda não oficializada, deve acontecer a convenção do MDB. O partido deve oficializar o nome do professor e empresário Pedro Abib como candidato ao Governo e do senador Confúcio Moura à reeleição. Abib ainda não escolheu seu vice, mas o partido já tem nominatas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Haverá algum surpresa de última hora nas candidaturas? Só esperando para saber!

Já o Avante oficializou a convenção para 1º de agosto, no Villa Privilege, antiga Casa de Shows Talismã, na zona leste.

Os partidos dos principais candidatos ao Governo (o PL de Marcos Rogério e Delegado Camargo; o PSD de Adailton Fúria e Everton Leoni e a Federação União Brasil e Progressistas, com Hildon Chaves e Cirone Deiró, ainda não definiram detalhes de suas convenções. Não há informações sobre se as nominatas para a Câmara e a ALE já estão prontas, em todos os três casos.

O PT, liderado por Expedito Netto, ainda não definiu quem disputará como candidato a vice-governador. O partido, a princípio, terá apenas Luciana Oliveira. Um dos maiores nomes petistas, a ex-senadora Fátima Cleide, já confirmou que concorrerá a uma cadeira no parlamento estadual.

Não há também data anunciada para a convenção do nanico Psol, que jamais elegeu um representante sequer para alguma Câmara de Vereadores nas 52 cidades rondonienses.

CAERD, HEURO E A SUCESSÃO: QUESTÕES QUE MARCOS ROCHA AINDA VAI ENFRENTAR NA RETA FINAL DO SEU GOVERNO

Embora não haja informação oficial, o governador Marcos Rocha já retomou o comando do governo rondoniense, depois de quase duas semanas viajando para tratar de negócios dos produtos rondonienses com a China.

Como sempre faz, embora haja pouco noticiário oficial sobre os resultados dos encontros com compradores estrangeiros, Rocha deve começar a divulgar alguns vídeos nas suas redes sociais, dando alguns detalhes.

O Governador retoma seu trabalho faltando cinco meses e 19 dias para passar sua cadeira ao sucessor, que será eleito provavelmente no segundo turno da eleição deste ano.

Rocha tem ainda desafios importantes pela frente, principalmente relacionados com debates sobre a privatização dos serviços de água e esgoto; das negociações com empresas privadas que vão comprar dívidas para com o Estado e, ainda, sobre a questão do Heuro, cujos recursos foram destinados, agora, para outros investimentos.

Há ainda a questão da própria sucessão. Fora da disputa por uma vaga ao Senado, pelo conflito com seu vice, Sérgio Gonçalves, o governador Marcos Rocha comanda um partido político forte, o PSD, que tem um nome dos mais quentes na disputa, o do ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria.

O que se ouve nos bastidores, em conversas de pé de ouvido e cochichos palacianos, é que Rocha e seu grupo político não estariam falando a mesma linguagem. Claro que não há confirmação oficial sobre isso, mas é provável que nos próximos dias haja esclarecimento sobre o tema.

Não há também, ao menos até agora, qualquer informação sobre os planos do atual Governador rondoniense para quando deixar o poder, em janeiro próximo.

ACIR GURGACZ TEM A PALAVRA DA MINISTRA CHEFE DA CASA CIVIL E PREVÊ: “O PREÇO DO PEDÁGIO EM RONDÔNIA VAI DIMINUIR!”

Acir Gurgacz não tem mandato. Mas suas idas a Brasília, com as portas que escancarou durante todo o tempo que representou Rondônia no Senado, continua trazendo benefícios ao Estado. Uma prova concreta disso foi um encontro dele com a ministra Belchior, chefe da Casa Civil do governo Lula, de onde saiu com a promessa de revisão das absurdas tarifas do pedágios em Rondônia.

Enquanto muitas lideranças fazem discursos pesados, exigindo mudanças no contrato de privatização e no custo dos pedágios, o que será muito difícil de conseguir, Acir usou o atalho na negociação política, tema do qual ele é especialista. Foi direto à ministra que responde diretamente pela articulação política do governo, explanando o drama dos rondonienses e os enormes prejuízos que o atual sistema de custos dos pedágios está causando ao seu Estado.

No encontro, inclusive com a presença do presidente da ANTT, Guilherme da Rocha Sampaio, ficou definido que será feito um novo levantamento do volume de veículos na BR 364 e, a partir disso, se fará um novo estudo sobre os valores do pedágio. “Com certeza, eu diria que vai diminuir o preço do pedágio em Rondônia”, assegurou o empresário e ex-senador.

O empresário, que emprega 13 mil pessoas e foi um dos destaques da política rondoniense quando no Senado, está lutando agora para ter o aval da Justiça Eleitoral e disputar novamente uma cadeira nesta eleição de outubro.

Num outro vídeo, que também viralizou nas redes sociais, Acir comenta: “enquanto tem gente que fala em esquerda e direita, faço diferente: em vou em frente”, avisa.

CONFÚCIO ABRE O JOGO: FALA SOBRE PRIVATIZAÇÃO DA BR, PEDÁGIOS, ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E VÁRIOS TEMAS POLÊMICOS

Ouvir Confúcio Moura é sempre ouvir a voz da experiência na política, mas é também ter a certeza de que, aqui ou ali, num ou noutro tema, haverá polêmica. Por isso, o conselho sábio é um só: não deixe de assistir a entrevista do duas vezes prefeitos; do duas vezes governador e afora candidatíssimo à reeleição ao Senado no Podcast RD Entrevista.

Numa longa conversa com Vinicius Canova, considerado um talento do jornalismo rondoniense e que “aperta” seus entrevistados, com perguntas quentes e provocadoras, Confúcio Moura não deixou nada sem resposta.

Entre outras questões, falou sobre situações polêmicas como sua relação com o governo Lula; jogou no colo de Jair Bolsonaro e seu então ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, a questão da privatização da BR 364 e do preço abusivo dos pedágios.

Confúcio também não fugiu do polêmico caso da criação das reservas ambientais, ocorridas no final do seu segundo governo e explicou porque, aos 78 anos, quer mais um mandato de oito anos no Senado Federal.

Presidente regional do MDB, também confirmou o nome do professor e mestre Pedro Abib como candidato ao Governo, escolhido a dedo por ele mesmo e elogiou o emedebista de longos anos Amir Lando, dizendo que ele pode escolher a candidatura que quiser no partido.

Vale a pena acompanhar a entrevista comandada por Vinicius Canova. Ela vai ao ar nos sites Rondônia Dinâmica e no seu parceiro Informa Rondônia a partir desta segunda-feira. Imperdível!

CARNE E CAFÉ DE RONDÔNIA FICAM DE FORA DO TARIFAÇO IMPOSTO PELOS AMERICANOS AOS NOSSOS PRODUTOS

Carne e café, dois dos produtores mais importantes da pauta de exportações de Rondônia, estão fora da nova cobrança do tarifaço de 25 por cento imposta aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. De Janeiro e Julho do ano passado, apenas como exemplo, as exportações da nossa carne para os americanos representaram mais de 76 por cento das vendas, enquanto a madeira ficou em segundo, com 17,5 por cento.

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, com 27,7 por cento das exportações mundiais em 2022. A China é nosso maior comprador. Em seguida, estão os Estados Unidos, com quase 272 mil toneladas e faturamento de 1 bilhão e 640 milhões de dólares, algo parecido com 8 bilhões e 692 milhões de reais.

No ano passado, os produtos agropecuários e florestais dominaram a pauta exportadora de Rondônia para os EUA. No geral, todos os produtos do nosso Estado vendidos ao exterior nunca renderam tanto: mais de 3 milhões de dólares ou algo em torno de 15 milhões e 900 mil reais.

Entre os 50 produtos brasileiros mais exportados para os EUA em 2025, petróleo bruto, café em grão, aeronaves, carne bovina, celulose, sucos de laranja, ferro-gusa e ferro-nióbio ficaram fora da nova cobrança.

Entre as principais exportações que sofreram o tarifaço estão gasolina, transformadores elétricos; tratores de esteira, máquinas pesadas usadas em obras de terraplenagem e mineração; madeira compensada e calçados de couro. A relação é extensa.

DIA DE EMOÇÃO: JAQUELINE RELEMBRA O PAI, NUM CENTRO PARA IDOSOS QUE AJUDOU A TRANSFORMAR, EM ROLIM DE MOURA

Há eventos que não se esquece. Quando deputada federal (missão que ela quer receber novamente do povo rondoniense) Jaqueline Cassol deu atenção especial à ações que beneficiassem uma parcela da população que precisa de mais apoio e melhor qualidade de vida.

As pessoas idosas tiveram atenção especial. O Centro de Convivência de Rolim de Moura, por exemplo, se transformou, ganhando uma nova estrutura, graças ao apoio da então deputada. Jaqueline, aliás, frequentava o local com seu pai, o saudoso Reditário Cassol, que participava ativamente das atividades no local.

Reditário faleceu em maio do ano passado, deixando uma enorme lacuna na família Cassol e desde que ele não podia mais comparecer ao Centro, Jaqueline também não o fazia. Voltou agora, vivendo muitas emoções e reminiscências e, mais que tudo, com a certeza de que continuar ajudando os idosos, é uma das suas mais importantes missões.

Jaqueline Cassol também fez questão de reconhecer a parceria com o prefeito Aldo Júlio, com a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda dos Santos, e com toda a equipe do Centro de Convivência. Segundo ela, “investimentos públicos só alcançam seu verdadeiro propósito quando encontram gestores comprometidos e pessoas que trabalham diariamente com amor e dedicação”.

Hoje o local tem, entre outros avanços, piscina, área de lazer, calçamento e novos equipamentos. Tudo resultado de uma parceria que beneficiou grande número de idosos. É uma missão, considera a ex-deputada. “Mais do que obras e números, o que permanece são as vidas transformadas. E não existe legado maior do que esse”, comenta, emocionada, com a certeza de que poderá fazer ainda muito mais pela sua coletividade.

ATÉ QUE ENFIM! SENADO AUMENTA PENAS PARA AGRESSORES DE PROFESSORES, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Proteção e respeito a quem trabalha duro ensinando ou salvando vidas. Faltando ainda voltar à Câmara, porque houve mudanças no texto vindo de lá e a sanção do Presidente da República, o Senado aprovou, nesta semana, uma legislação mais dura para crimes contra professores e médicos, no exercício de suas funções.

Pela letra fria, aquelas agressões a professoras em salas de aula e ataque a médicos que são agredidos em postos de saúde, atacados quando os maiores problemas são da falta de estrutura e medicamentos, não deles, agora poderá ter a mão pesada da Justiça.

Quando a lei for promulgada, estarão ampliadas as penas para os crimes praticados contra profissionais como professores, educadores, médicos e enfermeiros. O texto aumenta penas para os crimes de lesão corporal, ameaça, incitação ao crime, desacato, calúnia, difamação, homicídio, entre outros delitos.

A lei é de autoria do senador Christopher Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, do PDT do Rio Grande do Sul. A relatoria foi do senador e3médico Hiran Gonçalves, de Roraima, um dos grandes defensores da Medicina brasileira.

Algumas das penalidades previstas: em caso de lesão corporal comum a pena passa dos atuais 3 meses a 1 ano de detenção para 2 a 5 anos de reclusão; lesão corporal grave (quando resulta, por exemplo, em aborto, deformidade permanente ou morte): em vez de uma pena específica, o projeto estabelece aumento de 1/3 a 2/3 sobre a pena prevista para o crime, quando a vítima for profissional da saúde ou da educação.

O Conselho Federal de Medicina, presidida pelo rondoniense dr. Hiran Gallo, representando 650 mil médicos brasileiros, participou ativamente das discussões e debates até que o projeto fosse aprovado no Senado.

PERGUNTINHA

Depois da horrorosa performance da Seleção Brasileira; das sensacionais vitórias da Espanha (destroçando a poderosa França) e da Argentina (contra a Inglaterra, que jogou na pura covardia), para qual das duas seleções finalistas você vai torcer para se tornar a campeã da Copa do Mundo deste ano?