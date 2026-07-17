Colisão entre veículos deixa três feridos e veículo atinge residência

Por Rondonianews

Publicada em 17/07/2026 às 09h45

Um grave acidente de trânsito registrado na Avenida São Paulo, esquina com a Rua Jamari, em Rolim de Moura, deixou três pessoas feridas na tarde desta quinta feira (16). A colisão envolveu um Fiat Palio e uma caminhonete Mitsubishi L200, que, após o impacto, perdeu o controle e invadiu uma residência, causando danos ao imóvel e atingindo uma motocicleta que estava estacionada no local.

De acordo com informações, a guarnição foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram equipes do Corpo de Bombeiros Militar prestando socorro às vítimas que ocupavam o Fiat Palio. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnico-Científica.

Segundo o levantamento realizado no local, o Fiat Palio seguia pela Avenida São Paulo, no sentido bairro Beira Rio, enquanto a caminhonete Mitsubishi L200 trafegava pela Rua Jamari, em direção ao Centro, quando ocorreu a colisão transversal entre os veículos.

Com a força do impacto, o condutor do Fiat Palio foi arremessado para fora do automóvel. No veículo também estavam uma mulher e uma adolescente. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista sofreu escoriações na cabeça, braços e pernas, além de apresentar sinais de desorientação. A passageira teve um corte na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. Já a adolescente sofreu apenas ferimentos leves.

Após a colisão, a caminhonete saiu da pista, atingiu o muro de uma residência localizada na esquina da Avenida São Paulo com a Rua Jamari, derrubando parte da estrutura do imóvel. Na sequência, o veículo ainda colidiu contra uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS que estava estacionada no local, causando danos na parte frontal da moto.

Ainda conforme a ocorrência, o condutor da caminhonete permaneceu no local por alguns minutos, mas deixou a cena antes da conclusão dos trabalhos. Posteriormente, ele se apresentou espontaneamente na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), acompanhado pelos policiais militares. O motorista apresentava escoriações leves nos braços e um pequeno corte na boca.

Após a realização da perícia, os veículos foram liberados ao pai do condutor da caminhonete, que assumiu a responsabilidade pela guarda dos automóveis, com a anuência do motorista do Fiat Palio.

O pai do condutor da L200 também acompanhou toda a ocorrência e foi conduzido juntamente com o motorista à UNISP em razão dos danos provocados à residência atingida.

A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade pelos prejuízos causados no sinistro.