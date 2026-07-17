Força Tática prende líder de facção com drogas em distrito

Por pvhnoticias.com

Publicada em 17/07/2026 às 09h49

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (16), suspeito de tráfico de drogas, durante uma ação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar, no distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho.

Segundo a ocorrência, a equipe participava da Operação Força Total e havia sido deslocada ao distrito para reforçar o policiamento ostensivo, após denúncias apontarem intensa comercialização de entorpecentes na região.

Durante patrulhamento pela Rua Sebastião Gomes, os policiais observaram dois homens em frente a uma residência. Conforme a PM, um deles recebeu um objeto do morador do imóvel e, ao notar a aproximação da viatura, ambos correram em direção aos fundos da casa, tentando escapar pela área de mata.

A equipe realizou um cerco, mas um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro foi alcançado por um policial militar e, durante a perseguição, arremessou um saco no chão. Ainda de acordo com a ocorrência, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para efetuar a prisão.

No saco lançado pelo suspeito foram encontradas diversas porções de substâncias com características semelhantes à maconha e ao crack. Durante buscas nas proximidades da residência e na área utilizada para a fuga, os policiais localizaram ainda uma sacola contendo mais porções de uma substância aparentando ser crack.

Conforme a Polícia Militar, o homem afirmou que comercializava drogas no local e que tentou fugir para evitar o flagrante.

O suspeito sofreu escoriações superficiais no rosto durante a fuga pela área de mata e, segundo a ocorrência, os ferimentos são compatíveis com o terreno e com a resistência apresentada durante a abordagem.