Após articulação de Acir Gurgacz, Casa Civil determina reavaliação do pedágio da BR-364

Por Assessoria

Publicada em 11/07/2026 às 11h00

Uma articulação liderada pelo ex-senador Acir Gurgacz resultou em um importante avanço para transportadores, empresários e usuários da BR-364. Em reunião realizada em Brasília com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, foi definido que o governo federal fará uma reavaliação dos cálculos que definiram as tarifas de pedágio no trecho concedido da rodovia em Rondônia.

A reunião foi realizada a pedido de Acir Gurgacz e reuniu representantes do setor produtivo, empresários do transporte, vereadores de Vilhena e dirigentes ligados ao transporte de cargas. Durante o encontro, a comitiva apresentou uma série de problemas enfrentados pelos usuários da rodovia, entre eles indícios de cobranças duplicadas no sistema de pedágio eletrônico e os frequentes bloqueios do sistema "pare e siga", que têm provocado atrasos e prejuízos aos transportadores.

Segundo os empresários presentes, há casos em que as cobranças em duplicidade representam perdas superiores a R$ 100 mil por mês. Embora os valores sejam posteriormente devolvidos, o intervalo entre a cobrança e o ressarcimento gera impacto financeiro para as empresas.

Sensível às demandas apresentadas, a ministra Miriam Belchior abriu espaço na agenda para receber a comitiva de Rondônia e, durante a reunião, entrou em contato com a direção da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Como encaminhamento, ficou definida a realização de uma nova contagem dos parâmetros utilizados para a definição das tarifas, trabalho que deverá ser concluído em até 60 dias.

A expectativa é que a revisão resulte na redução do valor atualmente cobrado dos usuários da BR-364, além da correção de eventuais distorções identificadas no sistema de cobrança.

Para Acir Gurgacz, o resultado demonstra a importância do diálogo institucional e da construção de soluções a partir das demandas de quem vive a realidade da rodovia.

"Nosso papel é levar os problemas de Rondônia diretamente a quem pode resolvê-los. Foi isso que fizemos, ao lado dos empresários, dos caminhoneiros e das lideranças de Vilhena. Fomos muito bem recebidos pela ministra Miriam Belchior, que demonstrou compromisso com o assunto e determinou providências imediatas para que a situação seja revista”, afirmou.