Rua do Lazer terá programação amanhã em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 11/07/2026 às 11h45

Moradores e visitantes de Porto Velho terão amanhã, domingo (12), mais uma opção de lazer, esporte e convivência na capital. A Rua do Lazer abre a programação a partir das 16h30, com atividades gratuitas voltadas para toda a família, reunindo diversão, entretenimento e integração em um só espaço.

A programação segue até 20h30 e contará com atrações para diferentes idades, entre elas pula-pula, ping pong e travinha, além de outras atividades recreativas pensadas para garantir um fim de tarde animado para crianças, jovens e adultos.

A iniciativa dá continuidade ao espaço que ganhou destaque durante a Copa do Mundo FIFA 2026, quando a antiga Rua do Hexa foi criada para reunir torcedores nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Agora, a proposta evolui e passa a ser realizada todos os domingos, com foco no lazer, na cultura e no incentivo ao uso dos espaços públicos pela população.

A expectativa é que a Rua do Lazer se consolide como um ambiente de convivência e diversão, oferecendo uma programação acessível e permanente para as famílias de Porto Velho. Ao longo das próximas edições, o espaço também contará com atrações culturais, apresentações, exposições e outras atividades voltadas ao público.

Para o prefeito Léo Moraes, a programação reforça a proposta de criar mais oportunidades de lazer e ocupação dos espaços públicos na cidade. “Amanhã será mais um momento para as famílias aproveitarem a cidade com tranquilidade, diversão e segurança. A Rua do Lazer foi pensada para isso: reunir as pessoas e transformar o domingo em um tempo de convivência e alegria”.