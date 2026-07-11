Mais perto do que nunca: Mutirão de Empregos começa na próxima semana em Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 11/07/2026 às 11h02

Falta pouco para quem deseja conquistar uma vaga de emprego dar um importante passo rumo ao mercado de trabalho. Nesta segunda (13) e na terça-feira (14), a Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sine Municipal, promove o Mutirão de Empregos, com 50 vagas disponíveis na Rede Nova Era e mais 35 na Rede de Farmácias Ultra Popular.

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, como: operador de loja (caixa e reposição), conferente, operador de empilhadeira, auxiliar de logística e fiscal de prevenção de perdas, recebimento, conferência, armazenamento e organização de mercadorias, separação e expedição de produtos, controle de estoque, apoio na carga e descarga de materiais.

As vagas são destinadas ao segundo turno, das 13h às 22h20, nas unidades Brasília, Cantuária, Imigrantes e Jatuarana da Rede Nova Era.

Para participar, basta levar documentos pessoais e currículo atualizado. A programação começa no dia 13, das 8h às 14h, na Praça CEU (Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1.706, bairro JK). No dia 14, o atendimento será realizado no Sine Municipal – Unidade Centro (Rua General Osório, nº 81), no mesmo horário.

O prefeito reforçou o convite para que a população aproveite a oportunidade.

"Estamos trabalhando para aproximar quem precisa de uma oportunidade das empresas que estão contratando. Esse mutirão representa mais do que vagas de emprego; representa esperança, desenvolvimento e novas perspectivas de vida. Convido todos que estão em busca de oportunidades a participarem".

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a geração de emprego e renda, promovendo ações que fortalecem o desenvolvimento econômico e ampliam as oportunidades para os trabalhadores da capital.