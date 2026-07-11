Edevaldo Neves pede informações ao Governo de Rondônia sobre emissão da nova identidade

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/07/2026 às 11h25

Um requerimento com pedido de informações sobre o funcionamento do sistema de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi apresentado pelo deputado estadual Edevaldo Neves ao Governo de Rondônia.

Por meio da solicitação, o parlamentar pretende acompanhar a prestação do serviço e conhecer a estrutura disponibilizada para o atendimento da população. Também são solicitados esclarecimentos sobre eventuais dificuldades enfrentadas pelos usuários e as ações previstas para ampliar e fortalecer a emissão do documento.

A iniciativa direciona atenção especialmente aos moradores dos municípios do interior e dos distritos, onde o acesso aos serviços públicos também deverá ser verificado pelo mandato.

A Carteira de Identidade Nacional é utilizada para o exercício da cidadania e para o acesso a diferentes serviços públicos. Segundo Edevaldo Neves, o requerimento integra as ações de fiscalização do mandato voltadas à qualidade, à agilidade e à acessibilidade do atendimento oferecido aos rondonienses.