Laerte Gomes participa da entrega de 21 implementos agrícolas e reforça apoio à agricultura familiar em Nova União

Por Assessoria

Publicada em 17/07/2026 às 10h24

Durante agenda realizada no fim do mês de junho em Nova União, o deputado estadual Laerte Gomes participou de uma das maiores entregas de implementos agrícolas já destinadas ao município, contemplando associações de produtores rurais com um total de 21 equipamentos que irão fortalecer a agricultura familiar e ampliar a capacidade de produção no campo.

Foram entregues tratores agrícolas, plantadeiras, grades aradoras, ensiladeiras, carretas agrícolas, colhedoras de milho e outros implementos que passam a integrar a estrutura das associações rurais, oferecendo melhores condições de trabalho aos produtores e contribuindo para o aumento da produtividade no município.

A iniciativa foi construída em parceria com o prefeito João Levi e atendeu solicitações apresentadas pelos vereadores Dida, Neguinho, Isabela Madeiro, Enéas Andrade e Neto Serrano, que acompanharam o levantamento das necessidades das comunidades rurais e contribuíram para a destinação dos equipamentos.

Entre as associações beneficiadas está a Associação dos Produtores Rurais da Linha 36 (Asprov), que recebeu um trator agrícola e uma ensiladeira de duas linhas. A entrega foi realizada ao lado do prefeito João Levi, da liderança Rosinha, do vereador Dida e do presidente da associação, Rafael. Os equipamentos representam um importante reforço para as atividades desenvolvidas pelos produtores da região, proporcionando mais eficiência e melhores condições para o trabalho no campo.

Outra associação contemplada foi a Associação da Linha 32, que recebeu uma caçamba basculante e uma grade aradora. A entrega contou com a presença do prefeito João Levi, do vereador Neto Serrano e do presidente da entidade, Admar. Os implementos vão ampliar a estrutura de atendimento aos produtores e contribuir para o fortalecimento da produção agrícola local.

A agenda também incluiu a entrega de um trator agrícola e uma colhedora para a Associação dos Produtores Rurais Unidos para Produzir (ASPRUP). A solenidade reuniu o prefeito João Levi, a liderança Rosinha e o vereador Neguinho, autor da solicitação. Os equipamentos chegam para oferecer mais eficiência às atividades da associação, reduzindo custos operacionais e fortalecendo o desenvolvimento da agricultura familiar.

Ao destacar a importância dos investimentos, Laerte Gomes ressaltou que o fortalecimento das associações rurais tem impacto direto na economia dos municípios, uma vez que os equipamentos beneficiam coletivamente dezenas de famílias produtoras.

"Quando investimos nas associações, estamos levando estrutura para quem produz, gera emprego, movimenta a economia e ajuda a desenvolver Rondônia. São equipamentos que permanecem nas comunidades e passam a atender muitos produtores, fortalecendo a agricultura familiar e o setor produtivo como um todo", afirmou o parlamentar.

As entregas realizadas em Nova União consolidam um importante investimento no fortalecimento da produção rural do município e reforçam o trabalho conjunto entre o mandato parlamentar, a administração municipal e as lideranças locais na busca por recursos que impulsionem o desenvolvimento do campo e promovam melhores condições de trabalho aos produtores rurais.