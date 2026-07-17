Seletivas do JIR 2026 movimentam Porto Velho com disputas em três modalidades

Por André Oliveira

Publicada em 17/07/2026 às 10h58

O fim de semana será de muita emoção e espírito esportivo em Porto Velho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realiza as seletivas municipais dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2026 em três modalidades: capoeira, xadrez e jiu-jítsu.

As competições definirão os atletas que irão representar a capital na maior competição esportiva do estado, reunindo talentos de diferentes modalidades e fortalecendo o esporte como ferramenta de inclusão, disciplina e qualidade de vida.

No sábado (18), a programação começa com a seletiva de Jiu-Jítsu, das 16h às 20h, no Quadra do bairro Esperança da Comunidade. No mesmo dia, também acontece a seletiva de Capoeira, das 16h às 20h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em um dos principais cartões-postais da cidade.

Já a seletiva de Xadrez será realizada durante dois dias, 18 e 19 de julho, no Auditório da Semtel, com disputas nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 14h às 18h.

O secretário da Semtel, Cássio Moura, destacou que as seletivas representam mais uma oportunidade para valorizar os atletas locais e fortalecer o esporte em Porto Velho.

"As seletivas são o momento em que nossos atletas mostram toda a dedicação construída ao longo dos treinamentos. A Semtel trabalha para oferecer estrutura, organização e oportunidades para que Porto Velho seja cada vez mais bem representada nas competições estaduais".

O prefeito Léo Moraes ressaltou que investir no esporte é investir no futuro da cidade."Estamos incentivando a prática esportiva em todas as modalidades e criando oportunidades para nossos atletas levarem o nome de Porto Velho ainda mais longe. O esporte transforma vidas, promove cidadania e fortalece nossa juventude".

A Semtel convida atletas, familiares e a comunidade para prestigiarem as competições e torcerem pelos representantes da capital, reforçando o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte, ao lazer e à qualidade de vida.