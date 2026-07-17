Final da Copa e retorno do Brasileirão; Tabelinha Rondoniense; JIR em Jaru, ROCUP e Ciclismo

Por João Rafael Costa

Publicada em 17/07/2026 às 09h15

Árbitros da final da Copa 2026 e os resultados da rodada de retorno do Brasileirão.

Agora é final! - A FIFA escalou os árbitros para o fechamento da Copa do Mundo de 2026. O esloveno Slavko Vincic será o árbitro principal da grande final entre Espanha e Argentina, no domingo (19), às 15h, no MetLife Stadium. Vincic, que já apitou três jogos deste Mundial, terá o auxílio dos compatriotas Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic.

Já a disputa do terceiro lugar entre França e Inglaterra, no sábado (18), às 17h, no Hard Rock Stadium, terá comando do venezuelano Jesús Valenzuela.

Brasileirão voltou - O choque de realidade veio rápido. Após 45 dias de pausa para a Copa do Mundo, o Brasileirão retornou na quinta-feira (16) com a rodada de encerramento do primeiro turno. Embalados pela torcida, os mandantes Botafogo e Vitória fizeram o dever de casa e garantiram os três pontos.

No Nilton Santos, o Botafogo venceu o Santos por 2 a 1 com gol de Kadir, já período de descontos aos 50 do segundo tempo, subindo para o 9º lugar. Já no Barradão, o Vitória bateu o Vasco por 1 a 0, gol de Kayzer, após falha da zaga carioca, afundando o rival na zona de perigo.

Tabelinha Rondoniense

Datas do JIR 2026 em Jaru, torneio ROCUP em Ji-Paraná e ciclismo em Porto Velho.

Ciclismo - Vem aí o 4º Passeio Ciclístico Inclusivo da Independência AGETRAN/RO. Marcado para o dia 29 de agosto, em Porto Velho, o evento une esporte, conscientização no trânsito e solidariedade. A largada será às 15h na Praça das Três Caixas D'Água, com chegada no Sesc Esplanada.

Para garantir a inscrição e a camiseta oficial, basta doar 5 kg de alimentos. O evento promoverá a inclusão de entidades como APAE e Pestalozzi, e a chegada contará com música, sorteios e ações educativas abertas ao público.

ROCUP - O futebol de base invadiu Rondônia! Teve início nesta quarta-feira (15), no Estádio Biancão, a 4ª edição da ROCUP. Com apoio da Prefeitura de Ji-Paraná, o maior torneio de categorias de base da região reúne quase 200 equipes e mais de 2.200 atletas (do Sub-7 ao Sub-15) vindos de estados do Norte e do Mato Grosso.

Até domingo (19), jovens talentos buscam o título sob a visão de olheiros de grandes clubes nacionais. As partidas ocorrem em cinco sedes na cidade e têm entrada gratuita para o público.

JIR - É oficial. Pela primeira vez na história, o município de Jaru será o palco dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). A 17ª edição da maior competição esportiva do Estado começará no dia 14 de agosto, fruto de uma parceria entre a Sejucel e a prefeitura local.

O evento movimentará a região em duas etapas. A primeira trará disputas de futsal, vôlei, judô e caratê, enquanto a segunda terá basquete, handebol, ciclismo e xadrez. O cronograma completo com os locais de prova será divulgado em breve.