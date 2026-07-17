Mulher tem casa invadida pelo próprio filho e Polícia Militar é acionada

Por Folha do Sul

Publicada em 17/07/2026 às 09h30

Na continuidade das ações da Operação Integrada Mulher Segura, a Polícia Militar de Cerejeiras prendeu, nesta quinta-feira, 16, um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

A ocorrência teve início após a Central de Operações acionar uma guarnição para prestar apoio à equipe policial que atuava na operação. No local, a vítima informou aos policiais que possuía medida protetiva em vigor contra o próprio filho, e que ele se encontrava no interior de sua residência.

A mulher relatou que, no dia anterior, o filho compareceu ao imóvel pedindo alimento. Por medo de sua reação, ela permitiu sua entrada e permanência na residência. A vítima informou ainda que ele usa drogas, apresenta comportamento agressivo e ela teme por sua integridade física.

Com a autorização da vítima, os policiais entraram no imóvel e localizaram o suspeito na sala da residência. Após a confirmação da existência da medida protetiva e da situação de descumprimento da ordem judicial, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências legais.



O homem já havia sido preso no último dia 13 de julho, após ser apontado como autor de um furto ocorrido no barracão da Secretaria Municipal de Agricultura de Cerejeiras. Solto no dia seguinte, n a Audiência de Custódia, o denunciado passou a fazer ameaças contra a própria mãe.



A ação contou com o apoio de equipes da Polícia Militar empregadas na Operação Integrada Mulher Segura, reforçando o compromisso da Corporação com a proteção das vítimas de violência doméstica, o cumprimento das decisões judiciais e a preservação da ordem pública.



A Polícia Militar ressalta a importância de denunciar casos de violência doméstica e familiar e reforça que o respeito às medidas protetivas é essencial para garantir a segurança das vítimas e prevenir novos episódios de violência.