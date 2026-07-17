Operação Saturação apreende 497 porções de maconha em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 17/07/2026 às 09h45

Uma ação da Operação Saturação, realizada na noite desta quinta-feira (16) em Porto Velho, culminou na apreensão de quase 500 porções de maconha. O suspeito, identificado pelas iniciais K. E. C. P., foi detido por policiais militares durante patrulhamento ostensivo na zona leste da capital rondoniense, especificamente no cruzamento da Avenida Plácido de Castro com a Avenida Jerônimo Santana.

A equipe policial identificou o suspeito enquanto ele utilizava um serviço de transporte por aplicativo em uma motocicleta. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram uma sacola contendo cerca de um quilo de substância com características semelhantes à maconha. Após a abordagem, o homem confessou a propriedade do entorpecente e detalhou a dinâmica do crime.

Segundo o relato do detido aos militares, o objetivo era realizar a entrega da droga nas proximidades do Condomínio Orgulho do Madeira, especificamente próximo à área de mata da quadra 600. Ele afirmou que receberia 150 reais pelo transporte do material, que seria entregue a um indivíduo conhecido pelo apelido de “Tio Patinhas”. O motociclista por aplicativo, após averiguação, foi constatado sem qualquer envolvimento com a atividade ilícita, sendo qualificado e liberado pelas autoridades no local.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes para a formalização do procedimento. Na delegacia, após a pesagem e contagem detalhada do material apreendido, a polícia contabilizou 496 porções prontas para comercialização e uma porção maior, totalizando 497 invólucros de entorpecentes. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que buscará identificar o destinatário da droga e desarticular a possível rede de distribuição na região.