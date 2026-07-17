Luizinho Goebel convida população de Vilhena para lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/07/2026 às 10h19

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) está convidando a população de Vilhena e da região Cone Sul para participar do lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério (PL) ao Governo de Rondônia.

O evento será realizado no próximo sábado, 18 de julho, às 16h, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), localizado na Avenida José do Patrocínio, no Centro de Vilhena.

Aliado político de Marcos Rogério, Luizinho Goebel destaca que o encontro marcará o início de uma nova etapa do projeto político liderado pelo senador, reunindo lideranças, apoiadores e moradores da região para apresentar propostas e debater os desafios do Estado.

Segundo o parlamentar, a presença da população é importante para fortalecer o diálogo sobre o futuro de Rondônia e conhecer as ideias que deverão nortear a pré-campanha ao Governo do Estado.

Com o slogan "A mudança vem aí", a mobilização marca o início da agenda de Marcos Rogério no interior de Rondônia, tendo Vilhena como palco do lançamento oficial de sua pré-candidatura.

Além de Luizinho Goebel, a expectativa é de que o evento reúna prefeitos, vereadores, lideranças políticas, representantes de diversos segmentos da sociedade e apoiadores de diferentes municípios da região.

O convite é aberto ao público, e a organização espera uma grande participação popular no encontro, considerado um dos primeiros grandes atos políticos voltados às eleições de 2026 em Rondônia.