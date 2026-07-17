Sheila Barbosa vence a Casa do Patrão com 64,79% dos votos

Por IG

Publicada em 17/07/2026 às 10h51

Sheila Barbosa foi a grande vencedora da primeira temporada da Casa do Patrão. Desde o início, a participante foi a favorita. Ela recebeu 64,79% dos votos na final da quinta-feira (16) e levou para casa o prêmio de R$ 1.128.417,68.

Os seus concorrentes, Bianca Becker, ficou em segundo lugar com 32,02% dos votos, enquanto Matheus Pantaneiro registrou 3,19%.

A vitória da capitã da Polícia Civil foi anunciada por Leandro Hassum, durante o último programa ao vivo desta temporada.

"Chegamos à final. Antes de falar sobre quem leva o grande prêmio, quero falar sobre algo que esteve presente na nossa temporada: a coragem", disse o humorista.

"A coragem faz barulho e, às vezes, ela incomoda. De alguma maneira, arriscar tem essa característica: atrai quem quer aplaudir, mas também quem só quer apontar o dedo", continuou.

"Entrar em um reality show não é para qualquer um. Quando vocês aceitaram se expor para um país inteiro, vocês criaram um compromisso com a coragem. Estar aqui, sem nunca ter sido um apresentador, me colocou na mira", soltou.

"A vencedora leva o prêmio de R$ 1 milhão, mais R$ 15 mil, mais o saldo que conquistou aí dentro. Esse Pix aqui é para você, Sheila", soltou.

A vencedora desta primeira edição chamou a atenção do público logo nos primeiros dias da atração. Fã de carteirinha do Big Brother Brasil, Sheila tentou tumultuar o programa exibido pela Record.

A primeira rusga ocorreu com o primeiro patrão, Luís Fellipe Alvim, quando ela não quis cumprir uma tarefa que havia sido selecionada por ele.

Sheila também teve reclamações de Boninho, quando o diretor tentou salvar o programa dos baixos índices. Na época, ele chegou a bater boca com a confinada.

"'Sheila, trocar a pilha", disse Boninho. "Pô, rapaz. Eu já troquei a pilha", disse a participante. "Dona Sheila, a senhora não fala com a gente" disparou Boninho. "Sim, senhor, pa...", soltou a baiana. "A senhora não fala com a gente, a senhora ouve e fica quieta", detonou o diretor.

Ao longo da atração, protagonizou algumas brigas com Nikita Salvador e Nataly Silva. Sheila foi aclamada pelo público por ser uma das únicas que esteve disposta a movimentar a atração, conseguindo eliminar todos os seus adversários.