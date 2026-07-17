Prefeitura amplia rede de atendimento do Cadastro Único e fortalece acesso aos serviços em Porto Velho 

Por Adaides Batista

Publicada em 17/07/2026 às 11h33

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), segue ampliando a rede de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico), garantindo mais acesso da população aos serviços públicos e fortalecendo a política de assistência social no município. Com a expansão dos pontos de atendimento, os cidadãos passam a contar com unidades mais próximas de suas residências, reduzindo deslocamentos e proporcionando mais agilidade no atendimento.

Além da Central do Cadastro Único e dos sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras), a Semias implantou novos polos de atendimento no Tudo Aqui Centro, na Praça CEU e nos distritos de Fortaleza do Abunã, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Nazaré. Conforme informação do gerente do Cadastro Único, Clóvis Henrique da Silva, a partir do dia 23 de julho, a rede será ampliada com a implantação de polos no distrito de Abunã e na localidade de Vila da Penha.

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar a rede de atendimento significa aproximar os serviços públicos da população e garantir que mais famílias tenham acesso aos direitos assegurados pela assistência social. "Nossa gestão trabalha para facilitar a vida do cidadão, levando os serviços para mais perto de quem precisa. Com essa ampliação do Cadastro Único, reduzimos distâncias, melhoramos o atendimento e fortalecemos o acesso das famílias aos programas sociais que contribuem para uma melhor qualidade de vida".

A descentralização do Cadastro Único também fortalece a atuação dos Cras, que passam a ter mais disponibilidade para os serviços da Proteção Social Básica, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade, às ações comunitárias e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que a ampliação da rede representa mais inclusão, cidadania e eficiência no atendimento à população.

"Estamos aproximando o Cadastro Único das pessoas, facilitando o acesso aos serviços e garantindo mais dignidade para quem precisa da assistência social. Ao mesmo tempo, fortalecemos o trabalho dos Cras, permitindo que as equipes ampliem o acompanhamento das famílias e desenvolvam com mais qualidade os serviços socioassistenciais oferecidos à população".

Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo Federal para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no Brasil

O Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo Federal para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no Brasil. Por meio dele, a população pode acessar diversos programas sociais, como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Pé-de-Meia, Minha Casa, Minha Vida e outros benefícios destinados às famílias que atendem aos critérios estabelecidos por cada programa.

ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO EM PORTO VELHO

A rede de atendimento do Cadastro Único em Porto Velho está disponível nos seguintes locais:

Central do Cadastro Único – Rua Quintino Bocaiúva, nº 1424, bairro Olaria.

Cras Irmã Dorothy – Rua Fonte Boa, s/n, bairro Socialista.

Cras Paulo Freire – Avenida Amazonas, nº 3660, bairro Agenor de Carvalho.

Cras Elizabeth Paranhos – Rua Guanabara, nº 2611, bairro São João Bosco.

Cras Betinho – Rua Vila Mariana, nº 9968, bairro Mariana.

Cras Dona Cotinha – Rua Tamarino, nº 2946, bairro Cohab Floresta.

Cras Fernando Rocha – Residencial Orgulho do Madeira, Rua 9, s/n, bairro Jardim Santana.

Cras Padre Teodoro Crommo – Via 01, Quadra 1, Casa 03, distrito de Jaci-Paraná.

Polo Tudo Aqui Centro – Avenida Sete de Setembro, nº 830, bairro Centro.

Polo Praça CEU – Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro JK.

Polos nos distritos – Fortaleza do Abunã, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Nazaré.

Novos polos (a partir de 23 de julho) – distrito de Abunã e localidade de Vila da Penha.

Com a ampliação da rede, a Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso de tornar os serviços da assistência social cada vez mais acessíveis, garantindo atendimento qualificado, fortalecimento da cidadania e inclusão social para as famílias porto-velhenses em situação de vulnerabilidade.