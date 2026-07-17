Um ano depois, espaços de hidratação já fazem parte da rotina dos porto-velhenses 

Por Jhon Silva

Publicada em 17/07/2026 às 11h52

A rotina da personal trainer Caroline Monteiro ganhou um destino diferente no fim da tarde. Depois de encerrar mais um dia de trabalho, ela foi buscar os filhos na escola. Como os estudantes saíram mais cedo, decidiu transformar o restante do dia em um momento especial ao lado da família.

Caroline levou Fernando, de 12 anos, Ângelo, de 4, Aurora, de 5, e até a cadela Akira para aproveitar o Parque da Cidade

Moradora do bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Caroline levou Fernando, de 12 anos, Ângelo, de 4, Aurora, de 5, e até a cadela Akira para aproveitar o Parque da Cidade. Entre uma brincadeira e outra, uma parada se tornou indispensável: a estação de hidratação.

"É muito prático. As crianças brincam bastante e toda hora pedem água. Saber que temos água gelada, limpa e de graça faz toda a diferença. E o que eu achei mais interessante foi o espaço para os pets. A Akira também consegue beber água tranquilamente. É um cuidado com toda a família, inclusive com quem tem quatro patas", contou Caroline.

Há um ano, Porto Velho iniciava uma mudança na forma de cuidar dos seus espaços públicos com a instalação dos primeiros bebedouros tecnológicos da cidade. O que começou como uma novidade rapidamente passou a fazer parte da rotina de quem frequenta parques, praças e áreas destinadas à prática esportiva.

Taís Valença escolheu o Parque da Cidade para aproveitar o início da noite ao lado do esposo e da filha

Quem também escolheu o Parque da Cidade para aproveitar o início da noite foi a moradora do bairro São João Bosco, Taís Valença. Ao lado do esposo e da filha, ela acompanhava a pequena se divertir no playground enquanto aproveitava a estrutura disponível no local.

"É um espaço muito agradável para trazer a família. A estação de hidratação facilita bastante, principalmente para quem passa algumas horas aqui. A gente sabe que pode beber uma água de qualidade sempre que precisar, sem precisar sair do parque".

Já no Skate Parque, o estudante Artur Emanuel gosta de ir durante a semana para jogar bola com amigos, em uma pausa rápida na partida de futebol, ele aproveita para recuperar o fôlego e se hidratar.

"Quando a gente joga bola, sente muita sede. É bom ter água geladinha aqui porque a gente bebe e já volta a brincar", disse o garoto, antes de correr novamente para o campo.

Os bebedouros tecnológicos oferecem água potável em diferentes temperaturas, incluindo água gelada e água quente para o preparo de alimentos infantis. Os equipamentos também contam com bebedouro adaptado para pets e sistema de vaporização, proporcionando mais conforto à população durante os períodos de altas temperaturas.

Artur Emanuel gosta de ir durante a semana para jogar bola com amigos

O primeiro equipamento foi instalado no Espaço Alternativo, em julho do ano passado. Desde então, o projeto dos Espaços de Hidratação foi ampliado e hoje atende a população também no Skate Parque, Praça CEU e Parque da Cidade, beneficiando diariamente atletas, famílias, crianças, idosos e visitantes.

Para o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, o projeto representa um investimento em qualidade de vida. "Mais do que instalar equipamentos, estamos oferecendo dignidade, conforto e incentivo para que as pessoas ocupem cada vez mais os espaços públicos. A água potável gratuita é um benefício simples, mas que faz diferença na rotina de quem utiliza nossos parques e praças."

O prefeito Léo Moraes falou que o projeto integra as ações voltadas à valorização dos espaços públicos e ao bem-estar da população.

"Queremos uma cidade cada vez mais acolhedora, onde as famílias tenham prazer em frequentar nossos parques e praças. Oferecer água potável gratuita, inclusive para os pets, é investir em saúde, qualidade de vida e incentivar a prática de atividades físicas. São ações que aproximam as pessoas dos espaços públicos e tornam Porto Velho uma cidade mais humana."