Portal Institucional do TJRO passará por atualização programada neste sábado (18)

Por TJ-RO

Publicada em 17/07/2026 às 11h46

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), realizará uma atualização programada no Portal Institucional neste sábado, 18 de julho, a partir das 8h.

A manutenção tem duração estimada de aproximadamente quatro horas. Durante esse período, o Portal Institucional ficará temporariamente indisponível para acesso.

A STIC informa, no entanto, que a atualização não afetará o funcionamento dos sistemas corporativos do Poder Judiciário de Rondônia. Serviços como Processo Judicial Eletrônico (PJe), Sistema Eletrônico de Informações (SEI), Malote Digital, Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), SISBAJUD, entre outros, permanecerão disponíveis e poderão ser acessados normalmente durante toda a execução da manutenção.

A atualização integra as ações de aprimoramento da infraestrutura tecnológica do Tribunal, com o objetivo de garantir mais segurança, estabilidade e qualidade aos serviços digitais oferecidos pelo Poder Judiciário.