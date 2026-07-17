Por R7

Publicada em 17/07/2026 às 10h55

O jogador de futebol Vini Jr., de 26 anos, esteve no centro de um debate nas redes sociais nesta semana após interagir com uma publicação de Duda Freire, de 20 anos. A melhor amiga da influenciadora Virginia Fonseca, de 27, foi vista em uma foto de biquíni, curtindo o verão europeu na Itália, a bordo de embarcações como jet-ski e iate. A atitude do craque da Seleção Brasileira, ao curtir a imagem, rapidamente dividiu opiniões entre os usuários da internet e foi repercutida pelo Feed TV.

A interação ocorreu em um contexto de proximidade, já que Duda Freire e um grupo de amigos de Virginia Fonseca estão na Itália acompanhando o atacante e sua família. A viagem também marcou a celebração do aniversário de 26 anos de Vini Jr., onde o jogador e Virginia Fonseca já haviam sido vistos em clima de intimidade, reacendendo especulações sobre o status de seu relacionamento, que havia sido oficialmente encerrado em 15 de maio pela influenciadora.

A curtida na foto de Duda Freire rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados na plataforma X, antigo Twitter, com muitos internautas expressando desaprovação. Uma usuária, em uma publicação que obteve mais de 2 mil curtidas, questionou a normalização da situação, especialmente considerando o histórico de polêmicas do relacionamento de Vini Jr. com Virginia Fonseca. Ela classificou o gesto como “feio”, ainda mais “depois de tudo”. Outra internauta corroborou, argumentando que a atitude não seria normal nem natural, especialmente no contexto de Duda Freire “apenas se exibindo” na imagem.

Em contrapartida, uma parcela significativa dos usuários das redes sociais defendeu a interação, considerando-a natural entre amigos próximos. Uma seguidora ponderou que, em um relacionamento estável e saudável onde o namorado e a amiga já se conhecem, não haveria problema algum na curtida, apesar de reconhecer o histórico de polêmicas entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. Outra internauta reforçou a ideia de que “homem que não tem amiga é red flag”, sugerindo que a interação seria normal se a mulher também fosse amiga do jogador. Um terceiro usuário minimizou a situação, afirmando que “são todos amigos aí” e que a curtida estaria sendo “problematizada” desnecessariamente.

Este episódio se insere em um cenário de contínuas interações entre Vini Jr. e Virginia Fonseca nas redes sociais, desde o anúncio do término de seu relacionamento de sete meses, ocorrido em 15 de maio. Naquela ocasião, Virginia Fonseca confirmou o fim em nota oficial, mencionando “polêmicas envolvendo a presença de brasileiras em Madri” e a importância de “nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável”. Apesar do tom definitivo da despedida, os sinais de reaproximação se intensificaram nas últimas semanas, culminando em uma foto que mostrava o casal em clima de intimidade durante a festa de aniversário do jogador em um iate, adicionando mais um capítulo à complexa dinâmica de seu relacionamento público.