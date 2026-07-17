José de Abreu critica Virginia Fonseca após compra de imóvel milionário

Por R7

Publicada em 17/07/2026 às 10h35

O ator José de Abreu, de 82 anos, utilizou as redes sociais, especificamente o X (antigo Twitter), nesta terça-feira (14), para criticar a influenciadora Virginia Fonseca. A manifestação pública de Abreu ocorreu em reação à notícia de que Virginia teria adquirido um apartamento de alto padrão, avaliado em cerca de R$ 20 milhões, localizado em Santa Catarina. O imóvel, segundo informações divulgadas, está situado no mesmo edifício onde o jogador Neymar possui uma cobertura.

A crítica do veterano ator surge em um contexto de discussões mais amplas envolvendo Virginia Fonseca e suas campanhas publicitárias para casas de apostas. A influenciadora já teve seu nome envolvido em controvérsias relacionadas à divulgação dessas plataformas, que são alvo de investigações por órgãos públicos. Este histórico serve como pano de fundo para as recentes declarações de José de Abreu.

Em sua postagem no X, José de Abreu compartilhou a notícia sobre a aquisição do apartamento por Virginia Fonseca e adicionou um comentário direto: “Dos 30% que ela ganha sobre o que você perde”. Essa declaração faz uma alusão explícita à ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O MPDFT investiga a atuação de Virginia em publicidades de apostas esportivas, sugerindo que ela operaria sob um modelo de remuneração que incluiria uma comissão de 30% sobre as perdas dos usuários que acessassem as plataformas através de links por ela divulgados.

O debate em torno das atividades de Virginia Fonseca em campanhas de apostas ganhou maior visibilidade após a divulgação de um vídeo gravado durante a Copa do Mundo, no qual a influenciadora comentava que apostaria na Seleção de Cabo Verde em uma partida contra a Argentina. Posteriormente, José de Abreu reforçou suas críticas ao compartilhar uma publicação de um internauta estrangeiro que afirmava: “A namorada do jogador do Real Madrid Vini Jr. está sendo investigada por lavagem de dinheiro”. Um internauta brasileiro, ao replicar a postagem, comentou ironicamente: “Chegou a fama internacional que a Virginia tanto queria”. Em depoimento prestado na CPI das Bets, ocorrida em 2025, Virginia negou ter recebido qualquer quantia pelas perdas financeiras dos seguidores.

Paralelamente, a atriz Luana Piovani, de 49 anos, também se manifestou sobre o tema, atacando Virginia Fonseca nas redes sociais nesta quarta-feira (15). Piovani compartilhou em seus Stories do Instagram um vídeo que criticava a influenciadora por divulgar casas de apostas e reiterava a acusação de que Virginia receberia 30% do dinheiro perdido pelos seguidores nessas plataformas. A atriz complementou a postagem com uma legenda em tom crítico: “Eeee cramunhão amarrado no rab* dessa loira feita em laboratório, sinto o cheiro de enxofre já vindo do futuro dela”.