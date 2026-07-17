Bruno Bolsonaro Scheid questiona R$ 2 bilhões do Tchau Poeira: “Cadê as nossas estradas?”

Por Assessoria

Publicada em 17/07/2026 às 11h03

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) elevou o tom das críticas à precariedade da malha rodoviária de Rondônia e questionou os resultados do programa Tchau Poeira. Segundo ele, embora o Governo do Estado tenha anunciado e empenhado cerca de R$ 2 bilhões em pavimentação, a população ainda enfrenta estradas destruídas, trechos de terra e dificuldades para escoar a produção.

“Rondônia gastou R$ 2 bilhões com o Tchau Poeira. A pergunta que ninguém responde é simples: cadê as nossas estradas?”, questionou Scheid em vídeo publicado nas redes sociais.

Para demonstrar que a Rodovia do Boi é viável, o pré-candidato comparou os resultados de Rondônia com os de Mato Grosso. Conforme os dados apresentados por ele, o estado vizinho asfaltou mais de 6 mil quilômetros de rodovias estaduais no mesmo período em que Rondônia destinou bilhões de reais para ações de pavimentação.

Scheid também citou informações publicadas pelo jornalista Sérgio Pires, na coluna Opinião de Primeira, segundo as quais Mato Grosso executou obras rodoviárias por aproximadamente R$ 1 milhão por quilômetro, enquanto a pavimentação da RO-370 teria alcançado um custo próximo de R$ 3 milhões por quilômetro.

“Por que Mato Grosso consegue entregar milhares de quilômetros de asfalto e Rondônia, mesmo gastando bilhões, continua sem estradas? O dinheiro existe. O que está faltando é planejamento, eficiência e prioridade”, afirmou.

De acordo com Bruno Scheid, a construção da Rodovia do Boi representaria menos de 3% da arrecadação anual do Estado. Para ele, o custo da obra desmonta o argumento de que o projeto seria impossível ou apenas uma promessa eleitoral.

“A Rodovia do Boi não é uma fantasia. É uma obra necessária, viável e capaz de transformar a economia de Rondônia. O produtor não pode continuar perdendo dinheiro, quebrando caminhão e arriscando a vida porque o governo não consegue entregar estradas de qualidade”, declarou.

Scheid afirmou ainda que a rodovia poderá reduzir custos de transporte, fortalecer o agronegócio, facilitar o escoamento da produção e integrar importantes regiões produtivas do Estado. “Rondônia não precisa de mais desculpas. Precisa de um governo que saiba onde investir e que respeite cada centavo pago pelo contribuinte. Nós vamos tirar a Rodovia do Boi do papel”, concluiu.