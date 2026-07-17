TV: Trump promoveu mais de 20 empresas dias depois de comprar ações delas

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 17/07/2026 às 10h03

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou mais de 20 empresas em publicações na Truth Social dias depois de comprar ações delas, segundo investigação da rede americana CNN.

Análise aponta relação entre investimentos e postagens de Trump. Levantamento da CNN identificou que o presidente dos EUA publicou mensagens elogiando mais de 20 empresas na Truth Social poucos dias depois de adquirir ações dessas companhias.

Compras envolveram gigantes da tecnologia e da indústria. Segundo a reportagem, as operações incluíram empresas como Tesla, Apple, Nvidia e Boeing. Em alguns casos, Trump também anunciou medidas do governo ou fez elogios públicos às companhias após os investimentos.

Trump prometeu agilizar licenças para Nvidia. Em publicação feita em 15 de abril de 2025 na Truth Social, o presidente afirmou que "todas as licenças necessárias serão agilizadas e entregues rapidamente" à empresa e a companhias do setor. Dias antes, porém, havia comprado entre US$ 200 mil e US$ 500 mil em ações da Nvidia, informação que não mencionou aos seus mais de 9 milhões de seguidores.

Casa Branca nega conflito de interesses. O governo afirma que os investimentos são administrados por instituições financeiras independentes e diz que o presidente não participa diretamente das decisões sobre a carteira de ações.

"[Os bens de Trump estão] mantidos em contas totalmente discricionárias, administradas por instituições financeiras independentes."

O presidente Trump age apenas no melhor interesse do público americano - e é por isso que ele foi reeleito para este cargo por uma ampla maioria, apesar de anos de mentiras e falsas acusações contra ele e seus negócios por parte da mídia de notícias falsas. Não há conflitos de interesse. Porta-voz da Casa Branca em nota enviada à CNN.