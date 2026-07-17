Confúcio Moura aborda apoio a Lula, pedágio na BR-364, reservas ambientais e reeleição ao Senado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/07/2026 às 10h47

PORTO VELHO, RO – A próxima edição do RD Entrevista, realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, terá como convidado o senador Confúcio Moura, ex-governador de Rondônia e pré-candidato à reeleição pelo MDB. O programa será exibido na próxima segunda-feira, dia 20, com apresentação do jornalista Vinícius Canova.

Durante a conversa, Confúcio revisita a chegada a Rondônia, em 1976, quando passou a trabalhar como médico em Ariquemes, ainda durante o processo de formação do município. O entrevistado fala sobre a estrutura encontrada naquela época, o crescimento da região e as circunstâncias que o aproximaram da política.

A passagem pela Secretaria de Estado da Saúde também integra o programa. Confúcio recorda o convite recebido do então governador Jerônimo Santana, comenta as dúvidas que teve antes de aceitar a função e relata como a experiência na administração pública mudou o rumo de sua trajetória profissional.

A entrevista percorre ainda as campanhas disputadas ao longo de mais de três décadas. Deputado federal, prefeito de Ariquemes, governador por dois mandatos e senador, Confúcio é questionado sobre derrotas, vitórias e o peso de iniciar uma nova disputa eleitoral depois de ter cogitado encerrar a carreira política.

O anúncio da pré-candidatura à reeleição ocupa parte central da conversa. O senador explica por que demorou a confirmar que voltaria às urnas, fala sobre os movimentos realizados no interior do estado e comenta como pretende conduzir a décima primeira campanha de sua vida pública.

O lado pessoal do entrevistado também aparece no programa. Confúcio fala sobre hábitos, leituras, planos que chegou a fazer para a aposentadoria e a exposição de pensamentos, memórias e episódios íntimos no blog que mantém há vários anos.

As rivalidades enfrentadas ao longo da carreira entram no debate. O senador recorda disputas com antigos adversários, episódios de ataques públicos e a maneira como construiu relações políticas depois do encerramento das campanhas e dos conflitos institucionais.

A proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos temas mais sensíveis da entrevista. Confúcio é questionado sobre o apoio ao governo federal, as críticas recebidas em Rondônia e o impacto dessa posição em uma eleição marcada pela polarização entre direita e esquerda.

O programa também compara a atuação do senador durante os governos de Jair Bolsonaro e Lula. A conversa aborda o relacionamento com as duas administrações, a liberação de recursos federais e os investimentos destinados a áreas como rodovias, saúde, educação, segurança pública e habitação.

A política internacional aparece a partir das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Confúcio comenta as tarifas impostas ao Brasil, os possíveis efeitos sobre o comércio, a influência norte-americana na América Latina e os reflexos desse cenário sobre a política brasileira.

O posicionamento ideológico do pré-candidato é discutido em outro trecho. O senador responde sobre a identificação com a centro-esquerda, as relações mantidas com parlamentares conservadores e os limites do diálogo em um ambiente político dominado por discursos radicais.

A concessão da BR-364 e a cobrança de pedágio também ocupam espaço de destaque. Confúcio é confrontado sobre as responsabilidades pelo processo, as críticas dirigidas ao seu mandato, o papel da bancada federal e as alternativas debatidas para reduzir o impacto da tarifa sobre moradores, estudantes e pacientes.

Outro ponto da entrevista envolve as onze unidades de conservação criadas durante seu governo. O ex-governador fala sobre a legislação utilizada, as áreas atingidas, as contestações posteriores e os questionamentos levantados no âmbito da Assembleia Legislativa.

No campo partidário, Confúcio trata da situação do MDB para as eleições de 2026. Como presidente estadual da legenda, ele comenta a pré-candidatura de Pedro Abib ao Governo de Rondônia, as condições estabelecidas pelo partido e a participação de nomes históricos, como Amir Lando, na construção da chapa.

Na reta final, o entrevistado apresenta os motivos pelos quais decidiu buscar novo mandato no Senado. A conversa aborda experiência, moderação, atribuições constitucionais da Casa, relação com futuros governos e a forma como pretende representar Rondônia em Brasília.

A entrevista completa com Confúcio Moura será exibida na próxima segunda-feira, dia 20, em mais uma edição do RD Entrevista, programa produzido nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, sob apresentação de Vinícius Canova.