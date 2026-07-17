Paolla Oliveira usa vestido com superfenda e fãs se derretem:

Paolla Oliveira, mais uma vez, recebeu uma enxurrada de elogios ao compartilhar registros de um ensaio no Instagram nesta quinta-feira (16). Nas imagens, a atriz, de 44 anos, estava com um vestido branco, com uma enorme fenda, que deixou suas pernas à mostra.
O look escolhido por Paolla é da marca paulistana Francesca e, segundo o site oficial da loja, custa R$ 2.498, mas está esgotado.
“Eu não tenho estruturas pra esse monumento de mulher“, declarou um seguidor. ”Com todo o respeito do mundo, mas eu tento admirar seu olhar, e suas coxas insistem em tirar minha atenção”, confessou outro. “Está solteira?”, quis saber mais um.
Paolla está solteira desde o fim de seu namoro de cerca de cinco anos com Diogo Nogueira, com quem terminou em dezembro de 2025.
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