Polícia Civil deflagra operação em sete municípios de Rondônia

Por rondoniatual.com

Publicada em 17/07/2026 às 09h30

A Polícia Civil de Rondônia deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17), a Operação Capão da Onça, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em Ji-Paraná e outros seis municípios do estado. A ação é coordenada pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2) e tem como alvo um grupo criminoso investigado por ocupação irregular de propriedade rural, organização criminosa e crimes ambientais.

As investigações apontam que, desde 2021, o grupo teria invadido uma propriedade rural particular localizada em Nova Brasilândia D’Oeste, utilizando uma associação de produtores rurais como fachada para manter a ocupação ilegal da área. Segundo a Polícia Civil, os investigados permaneceram no imóvel mesmo após sucessivas decisões judiciais determinando a reintegração de posse.

De acordo com a DRACO2, a organização possuía uma estrutura bem definida, com integrantes responsáveis pela coordenação das ações, vigilância armada da área invadida, recrutamento de novos ocupantes e comercialização irregular de lotes.

Além da ocupação ilegal, a investigação revelou indícios da prática de diversos crimes ambientais, entre eles a supressão de vegetação nativa, intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e extração ilegal de produtos florestais.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), além da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), que auxiliou na apuração dos danos ambientais.

Por determinação da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão — domiciliares, pessoais e veiculares — contra 17 investigados e uma pessoa jurídica apontada como suporte às atividades do grupo.

As diligências ocorreram nos municípios de Nova Brasilândia D’Oeste, Urupá, Cacoal, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Rolim de Moura e Castanheiras.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam documentos relacionados à ocupação e comercialização irregular de lotes, aparelhos eletrônicos, armas de fogo, munições, dinheiro em espécie e outros materiais que poderão fortalecer as investigações.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Capão da Onça faz parte das ações permanentes de combate às organizações criminosas, aos conflitos fundiários e aos crimes ambientais, reforçando o compromisso da instituição com a preservação da ordem pública, da legalidade e do patrimônio ambiental de Rondônia.