Jaru sediará os Jogos Intermunicipais de Rondônia pela primeira vez

Por Assessoria

Publicada em 16/07/2026 às 16h25

Pela primeira vez na história, o município de Jaru será sede dos Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR, a maior competição esportiva do estado. A 17ª edição do evento terá início no dia 14 de agosto e reunirá atletas de 31 municípios rondonienses.

Realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Sejucel, em parceria com a Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, o JIR 2026 movimentará o município com disputas em diversas modalidades esportivas.

A primeira etapa da competição contará com provas de vôlei de praia, tênis de mesa, karatê, voleibol, judô, futsal, taekwondo e jiu-jitsu. Já a segunda etapa reunirá as modalidades de ciclismo, capoeira, handebol, basquete, futebol society e xadrez.

A programação completa do JIR 2026, incluindo locais das competições e cronograma das disputas, será divulgada em breve pela Prefeitura de Jaru.