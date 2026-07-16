Ação de sensibilização do TJRO contra a violência doméstica em hidrelétrica alcança mais de mil pessoas

Por tj-ro

Publicada em 16/07/2026 às 16h40

A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) marcou presença na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), organizada pela Jirau Energia. Ministrada pelo assessor Ítalo Lucas da Silva Nunes, pela assistente jurídica Lorena Gorayeb e pela assistente social Jordânia Damasceno, a palestra mobilizou um público expressivo de 1.055 participantes, sendo 655 de forma presencial e 400 via transmissão on-line, sendo a maioria, homens.

Na palestra, os servidores detalharam as diversas formas de violência tipificadas pela Lei Maria da Penha. Um dos destaques foi a abordagem sobre a violência vicária, integrada à legislação em 2026, que se configura pelo uso de filhos ou pessoas próximas como instrumento para infligir sofrimento e exercer controle sobre a mulher.

O encontro também promoveu um debate sobre as masculinidades e o impacto de padrões sociais nas relações afetivas e na convivência familiar. Ao final, a equipe do TJRO reforçou os canais de apoio e as ferramentas de proteção jurídica disponíveis no estado, destacando a agilidade da solicitação de medidas protetivas de urgência por meio dos canais digitais do Poder Judiciário.