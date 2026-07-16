Arraial Beramadeira confirma atrações culturais e musicais da 5ª edição

Por Assessoria

Publicada em 16/07/2026 às 16h50

A tradicional festa junina volta a ganhar espaço em Porto Velho com a realização da 5ª edição do Arraial Beramadeira, que acontece entre os dias 23 e 26 de julho. Durante quatro dias, o público poderá acompanhar apresentações culturais, shows musicais e uma programação gastronômica que reúne sabores regionais e pratos típicos de diferentes partes do país.

A programação foi organizada para valorizar artistas locais, grupos folclóricos e manifestações culturais que fazem parte da identidade da região. Entre as atrações confirmadas estão os bois-bumbás Az de Ouro, Mimoso e Marronzinho, além das quadrilhas JUABP, Girassol, Matutos do Socialista e Rádio Farol. O evento também contará com apresentações do Studio de Dança GAT, Studio de Dança Adágio, Chay Duarte – Carimbó Tucuxi, Aulão de Zumba e o tradicional Bingo NACC.

A música também faz parte da programação. O palco receberá apresentações da cantora Carol Paz, de Patrícia Moraes, da dupla Mistura Sertaneja e DJ, garantindo diferentes estilos musicais ao longo dos quatro dias de evento.

A gastronomia também terá espaço de destaque no arraial. Os visitantes encontrarão opções como churrasquinho, cachorro-quente, milho, pastel, peixe, hambúrguer, gelatto, doces, tacacá, pescados e bebidas. Também estarão disponíveis pratos como arroz carreteiro, churrasco de costelão, crepe suíço, crepe francês, além de comidas típicas preparadas pelo NACC e pela comunidade Santa Marcelina, ampliando a diversidade de sabores presentes no evento.

Segundo o superintendente do Porto Velho Shopping, Bruno Vianna, a proposta do Arraial Beramadeira é fortalecer as tradições culturais e criar um ambiente de convivência para toda a família. "Chegar à quinta edição do Arraial Beramadeira mostra que o evento já faz parte do calendário da cidade. A cada ano buscamos reunir atrações que valorizem a cultura regional, os artistas locais e proporcionem momentos de lazer para pessoas de todas as idades."

A quinta edição do Arraial Beramadeira será realizada no Porto Velho Shopping, entre os dias 23 e 26 de julho, sempre a partir das 17h. A entrada é gratuita e a programação é aberta ao público.