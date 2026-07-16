TCE-RO vai a Vilhena para acompanhar situação do Hospital Regional e buscar solução que garanta atendimento à população

Por TCE-RO

Publicada em 16/07/2026 às 16h46

Com o compromisso de proteger os serviços essenciais de saúde e evitar qualquer prejuízo à população, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) esteve no município de Vilhena para acompanhar de perto a situação envolvendo o Hospital Regional.

A visita técnica ocorre, nesta terça-feira (14/7) e quarta-feira (15/7), e tem como foco compreender, “in loco”, os desdobramentos do impasse que envolve o Governo de Rondônia, a Prefeitura de Vilhena e a Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, responsável pela gestão da unidade.

Durante a agenda, representantes do Tribunal de Contas promoveram reuniões com autoridades municipais, gestores do hospital, integrantes do Ministério Público e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Representantes do TCE se reuniram com autoridades municipais, gestores do hospital, integrantes do Ministério Público e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau)

O objetivo foi reunir informações, ouvir os envolvidos e contribuir para a construção de uma solução consensual, em consonância com a decisão do conselheiro relator do processo.

CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Mais do que acompanhar o cenário, a atuação buscou colher documentos, evidências e informações diretamente na unidade hospitalar, fortalecendo a análise técnica do Tribunal e subsidiando eventuais medidas necessárias para assegurar a continuidade dos atendimentos à população.

A prioridade é afastar qualquer risco de interrupção dos serviços e garantir que a assistência em saúde permaneça funcionando de forma regular e eficiente.

O Tribunal de Contas segue monitorando a situação de forma técnica, imparcial e colaborativa, reforçando seu papel de zelar pelo interesse público.

A atuação está voltada para a preservação dos serviços de saúde, a segurança jurídica das decisões e, sobretudo, a proteção do direito da população de Vilhena ao acesso contínuo e adequado ao atendimento hospitalar.