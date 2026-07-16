Obras de iluminação seguem em ritmo acelerado nos viadutos

Por Jhon Silva

Publicada em 16/07/2026 às 17h01

Quem passa pelo viaduto da Avenida Campos Sales com a BR-364 já consegue perceber a transformação. As equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) estão trabalhando na instalação da nova iluminação em LED, que começa a mudar o visual de um dos principais corredores de acesso à capital, além de proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres.

A intervenção integra o projeto de revitalização dos viadutos de Porto Velho, desenvolvido pela Prefeitura por meio da Emdur. O objetivo é valorizar espaços que fazem parte da rotina de milhares de pessoas e que também são a porta de entrada para quem chega ao município pela BR-364.

Antes da Campos Sales, a Prefeitura concluiu a implantação da iluminação especial no Viaduto da BR-364, no sentido Rio Branco, no túnel de acesso à Rua Prudente de Moraes. Agora, as equipes concentram os trabalhos na Campos Sales e, na sequência, o cronograma seguirá para o Viaduto da Jatuarana, Viaduto do Trevo do Roque e Viaduto da BR-364 com a Rua São Paulo.

Além da instalação da iluminação em LED, os viadutos também receberão paisagismo, pintura e intervenções artísticas, criando ambientes mais modernos, acolhedores e seguros para quem utiliza essas estruturas diariamente.

Para o prefeito Léo Moraes, o projeto representa mais do que uma mudança estética da cidade.

"Estamos transformando espaços que fazem parte da rotina de milhares de porto-velhenses. Os viadutos deixam de ser apenas estruturas de passagem e passam a refletir o cuidado da gestão com a cidade. A nova iluminação em LED aumenta a segurança e valoriza os acessos da capital."

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, explica que as equipes seguem um planejamento para garantir agilidade na execução dos serviços, sempre buscando reduzir os impactos no trânsito.

"Estamos executando um trabalho planejado e com foco na qualidade. Como são locais de grande circulação de veículos, optamos por realizar os serviços durante o período noturno, preservando a mobilidade e garantindo segurança tanto para quem trafega quanto para nossas equipes.”

As intervenções estão sendo realizadas durante a noite justamente para minimizar interferências no fluxo de veículos, permitindo que os serviços avancem sem comprometer a rotina de quem utiliza diariamente os principais acessos da cidade.