Fórum inédito coloca Porto Velho no centro do debate sobre pesca esportiva na Amazônia

Por André Oliveira

Publicada em 16/07/2026 às 16h35

Pela primeira vez, Porto Velho será palco de um debate voltado exclusivamente ao fortalecimento da pesca esportiva e do turismo sustentável. Nesta sexta-feira (17), a partir das 14h30, o Teatro Banzeiros recebe o 1º Fórum Amazônico de Pesca Esportiva, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), reunindo especialistas, representantes do poder público, entidades do setor e apaixonados pela modalidade.

A programação foi construída para discutir estratégias capazes de transformar a pesca esportiva em um importante vetor de desenvolvimento econômico, turístico e ambiental para a capital rondoniense. O evento contará com duas palestras que abordarão temas fundamentais para o crescimento organizado da atividade.

A primeira palestra será ministrada por Humberto Pires, analista técnico executivo do Ministério do Turismo, que falará sobre "Turismo de Pesca Amadora e Esportiva: uma agenda estratégica para o desenvolvimento sustentável de destinos". Durante a apresentação, serão debatidas ações que unem preservação ambiental, geração de emprego e renda e fortalecimento dos destinos turísticos por meio da pesca esportiva.

Na sequência, a superintendente federal do Ministério da Pesca e Aquicultura em Rondônia, Dra. Raica Esteves Xavier Meante, conduzirá a palestra "Gestão e Ordenamento da Pesca Amadora e Esportiva", trazendo reflexões sobre políticas públicas, regulamentação da atividade e a importância do manejo responsável para garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

Protagonismo na Amazônia

Para Aleks Palitot, o fórum representa um momento histórico para Porto Velho

Para o secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, o fórum representa um momento histórico para Porto Velho.

"Estamos reunindo profissionais altamente qualificados para discutir um segmento que possui enorme potencial de crescimento na nossa região. A pesca esportiva movimenta o turismo, fortalece a economia local e valoriza as riquezas naturais da Amazônia. Este fórum marca o início de uma nova etapa para o desenvolvimento do turismo em Porto Velho."

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em investir em novos segmentos econômicos e turísticos.

"Porto Velho possui um patrimônio natural privilegiado e a pesca esportiva pode se tornar uma das grandes vitrines do nosso turismo. Promover esse debate com especialistas nacionais demonstra que estamos planejando o futuro, criando oportunidades e fortalecendo um setor que gera emprego, renda e desenvolvimento sustentável."

Além das palestras, o encontro será uma oportunidade para aproximar instituições públicas, entidades do setor e a sociedade, promovendo o intercâmbio de experiências e a construção de estratégias para consolidar Porto Velho como um dos principais destinos de pesca esportiva da Amazônia.

As inscrições são gratuitas e ainda restam as últimas vagas. Os interessados podem garantir participação por meio do link disponibilizado pela organização do evento.