Copa Rural de Futsal 2026 de Espigão do Oeste está com inscrições abertas ate o dia 31 de julho

A Copa Rural de Futsal 2026 de Espigão d'Oeste está chegando e sua equipe não pode ficar de fora! Essa é a chance de mostrar o talento dos nossos atletas rurais e fortalecer o esporte que une famílias e comunidades do nosso município.
Categorias de disputa:
• Masculino
• Feminino
• Infantil Sub-12
• Juvenil Sub-14
Premiação para as categorias adultas: 1º lugar: R$ 2.500,00 2º lugar: R$ 1.500,00 3º lugar: R$ 1.000,00
Período de inscrições: até 31 de julho
O esporte tem o poder de transformar vidas, criar laços e despertar o orgulho de ser espigãoense. Essa competição valoriza a força do nosso povo do campo, promove a integração entre as comunidades rurais e fortalece o futsal em todo o município.
Fique por dentro de todas as informações: Instagram e Facebook: @prefeitura.espigaodoeste
Venha fazer parte dessa transformação!
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