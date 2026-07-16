Copa Rural de Futsal 2026 de Espigão do Oeste está com inscrições abertas ate o dia 31 de julho

Por Assessoria

Publicada em 16/07/2026 às 14h37

A Copa Rural de Futsal 2026 de Espigão d'Oeste está chegando e sua equipe não pode ficar de fora! Essa é a chance de mostrar o talento dos nossos atletas rurais e fortalecer o esporte que une famílias e comunidades do nosso município.

Categorias de disputa:

• Masculino

• Feminino

• Infantil Sub-12

• Juvenil Sub-14

Premiação para as categorias adultas: 1º lugar: R$ 2.500,00 2º lugar: R$ 1.500,00 3º lugar: R$ 1.000,00

Período de inscrições: até 31 de julho

O esporte tem o poder de transformar vidas, criar laços e despertar o orgulho de ser espigãoense. Essa competição valoriza a força do nosso povo do campo, promove a integração entre as comunidades rurais e fortalece o futsal em todo o município.

Fique por dentro de todas as informações: Instagram e Facebook: @prefeitura.espigaodoeste

Venha fazer parte dessa transformação!