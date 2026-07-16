Prefeitura de Espigão do Oeste recebe visita técnica do Tribunal de Contas do Estado

Por Assessoria

Publicada em 16/07/2026 às 14h44

Na manhã desta quinta-feira, 16 de julho, a Prefeitura de Espigão d'Oeste recebeu uma visita técnica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO).

O encontro, realizado no auditório da Câmara Municipal, teve como objetivo principal oferecer orientações técnicas e atualizações sobre procedimentos de execução orçamentária. Servidores dos setores financeiros e de planejamento participaram ativamente das discussões.

Essa iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. Quando os servidores recebem capacitação e orientações atualizadas, toda a população ganha com processos mais eficientes e seguros.

A troca de experiências com técnicos do TCE-RO permite que Espigão d'Oeste aprimore continuamente suas práticas administrativas, garantindo que cada recurso seja aplicado da melhor forma possível em benefício da nossa gente.

Esta é mais uma ação que demonstra nosso compromisso com a legalidade, moralidade e eficiência na administração pública. Porque cuidar bem do que é público é cuidar de cada família espigãoense.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.