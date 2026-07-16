Paolla Oliveira exibe pernas torneadas e ganha elogios:

Por IG

Publicada em 16/07/2026 às 15h46

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores ao publicar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais nesta quarta-feira (15). Na sequência de imagens, a atriz surge deslumbrante, usando um vestido que deixou suas pernas torneadas à mostra.

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No carrossel de fotos, a atriz aparece exuberante, enquanto posa em um fundo branco. O look escolhido para a ocasião também seguiu uma linha minimalista, porém, extremamente elegante: um vestido de cetim branco de gola alta, com um recorte nas costas e uma grande fenda, que deixou à mostra as pernas saradas de Paolla Oliveira. A peça é da marca Francesca e custa R$ 2.498.

Para completar o visual, Paolla elegeu um par de sandálias de tiras em um tom de champanhe e brincos dourados. Além disso, ela optou por usar um rabo de cavalo com a franja solta, o que proporcionou um efeito chique, porém, despojado.

Na legenda da publicação, a atriz manteve o tom sóbrio da postagem, usando apenas um emoji de coração branco. Nos comentários da postagem, internautas deixaram mensagens exaltando a beleza de Paolla.“Cada vez que vejo um ensaio desse tenho mais certeza de que não tenho a mínima estrutura cósmica para encontrar a Paolla pessoalmente”, confessou um. “Eu não tenho estruturas pra esse monumento de mulher, minha Deusa”, elogiou outro. “Impecável como sempre”, declarou um terceiro fã da artista.

Muito ativa nas redes, Paolla Oliveira se encantou por um novo esporte: a natação. A novidade foi compartilhada pela atriz nesta quarta-feira (16), por meio dos Stories do Instagram. Na postagem, a atriz aparece usando trajes apropriados para a prática do esporte e óculos de natação, com uma piscina ao fundo. “Arrumei um esporte novo por aqui”, escreveu Paolla na legenda da publicação.

Paolla Oliveira revela um de seus maiores medos

Nesta semana, aconteceu a pré-estreia do novo filme protagonizado por Paolla Oliveira, "A Herança de Narcisa". Na ocasião, a atriz concedeu uma entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, em que confessou um dos seus maiores medos.

A resposta da atriz foi surpreendente. "Meu maior medo [risadas] são muitos, mas eu vou falar um que é bem bobo, que todo mundo sabe que é barata. [risadas] O resto todos são os medos que a gente tem vida, né? Que são muitos", revelou Paolla.

A pergunta feita pelo jornalista Rodrigo Assis, foi motivada pela temática do longa-metragem estrelado por Paolla. Na história, a personagem de Paolla (Ana) é assombrada por memórias da mãe (Narcisa), que faleceu recentemente. Na trama, Ana quer vender a casa onde passou sua infância e dividir o dinheiro com seu irmão mais novo, Diego. Entretanto, quando o espírito de sua mãe começa a dar sinais de presença na casa, fica claro que Narcisa ainda tem domínio sobre a filha, mesmo depois da morte.