Patrícia Poeta sai do Encontro:

Por R7

Publicada em 16/07/2026 às 15h56

A apresentadora Patrícia Poeta está de férias de sua atração na Globo, o Encontro. A famosa entrou de recesso do programa desde a última sexta-feira (10).

Durante o matinal ao vivo, Patrícia deu um recado aos telespectadores:"Aliás, eu tenho um recadinho. Hoje eu saio de férias, por uns diazinhos, vou dar uma descansada básica", iniciou ela.

Ao falar sobre sua saída, Patrícia Poeta explicou que as apresentadoras Talitha Morete e Valéria Almeida ficarão no comando da atração.

"Enquanto isso, minhas colegas Talitha Morete e Valéria Almeida vão cuidar da lojinha para mim. Mas eu volto já, cheia de energia, firme e forte", disse.

Despedida de Patrícia nas redes sociais

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um textão se despedindo temporariamente do programa.

"Tô saindo de férias com o coração quentinho. Obrigada por essa surpresa, família Encontro e plateia querida. Vocês moram no meu coração", disse a comunicadora.

Recentemente, Patrícia Poeta contou que está há quatro anos no comando da revista eletrônica. Ela ressalta que está realizando um sonho no Encontro, por entrar na casa dos brasileiros todos os dias.

"Esses 4 anos representam a realização de um sonho que eu tenho o privilégio de viver todos os dias. O Encontro me deu algo que eu sempre desejei ao longo da minha trajetória: a oportunidade de entrar na casa dos brasileiros todas as manhãs, de conversar, de informar, de emocionar, de aprender e, principalmente, de criar uma conexão verdadeira com quem está do outro lado da telinha", declarou.

Depois de 30 anos de carreira, continuo acreditando que televisão se faz com dedicação, respeito e escuta. Nunca encarei um programa como “mais um”. Todos os dias, minha equipe e eu entramos no estúdio com a missão de fazer o melhor programa possível. E acho que o público percebe esse carinho em cada detalhe.Patrícia Poeta

Patrícia já chegou a viajar para diversos lugares do país por meio do Encontro. Desde o "Maior São João do Mundo", em Campina Grande (PB), até Fortaleza, onde apresentou o programa ao vivo.

"Confesso que uma das coisas mais bonitas que o Encontro me proporcionou foi conhecer de perto o nosso Brasil. Um país de sotaques, culturas, histórias e pessoas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão parecidas no desejo de serem ouvidas", continuou.

"Viajar com o programa é uma forma de apresentar o Brasil aos brasileiros e voltar para casa carregando muito mais do que imagens bonitas: histórias, aprendizados e um enorme sentimento de gratidão. São esses encontros que dão sentido ao meu trabalho e me lembram diariamente da responsabilidade e do privilégio que é fazer parte da vida de tantas famílias", finalizou.